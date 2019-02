Valls descarta secundar la manifestación de la derecha contra el Gobierno

Manuel Valls pedía un cordón sanitario para aislar a Vox, pero Ciudadanos, partido al que representará en las próximas elecciones municipales de Barcelona, parece hacer oídos sordos. Valls no asistirá a la manifestación que PP, Ciudadanos y Vox han convocado el próximo domingo en Madrid contra el Gobierno. Valls no secundará la manifestación del domingo pese a que se ha prodigado, en consonancia con Ciudadanos, en criticar la estrategia en Cataluña del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

“Valls no hará comentarios respecto a la convocatoria unitaria”, asegura el departamento de prensa del candidato. Valls sí carga contra Sánchez al aceptar la figura del llamado “relator”, una especie de observador neutral que la Generalitat exigió en las reuniones entre gobiernos y partidos para desencallar la crisis catalana. Valls opina que “la figura del relator es un error de Sánchez, pues implica asumir el marco mental de aquellos que han roto todas las reglas del juego, además de consolidar el escenario de bilateralidad entre Cataluña y España, y una humillación para el Estado”.

Roger Montañola, portavoz de Lliures –partido catalanista que se ha sumado a la plataforma electoral de Valls–, sí ha criticado a través de Twitter la marcha de la derecha española: “Montar una manifestación porque alguien busca formas de solucionar un conflicto de forma racional. ¿Os habéis vuelto locos? Qué vergüenza, qué irresponsabilidad, qué pena.”

La relación entre Ciudadanos y Vox es una piedra en el zapato de Valls desde que PP y Ciudadanos obtuvieran el gobierno de Andalucía con el apoyo del partido de la derecha radical. El candidato del PSC en Barcelona, Jaume Collboni, cargó esta semana en las redes sociales contra Inés Arrimadas, portavoz de Ciudadanos, al no descartar acuerdos con Vox en Cataluña: “Hay temas en los que no se puede ser ambiguo, Inés Arrimadas. Ni un pacto con quienes van contra las mujeres, los derechos LGTBI y la igualdad. Ya lo vimos en Andalucía. Barcelona es una ciudad abierta y tolerante”. Valls respondió comparando los posibles alianzas entre Ciudadanos y Vox con las del PSC y el gobierno municipal de Ada Colau: “Mi amiga Inés Arrimadas ha plantado cara con Ciudadanos frente al separatismo cuando muchos eran ambiguos. En Barcelona no se puede ser ambiguo con el separatismo ni con el populismo de Colau. Yo he dicho que nunca pactaría con ellos. ¿Y usted?”.