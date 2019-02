“Hay mucho cansancio acumulado”

Varios taxistas votan en el referéndum en la T4. SAMUEL SÁNCHEZ

Desde las nueve la mañana de este martes, centenares de taxistas madrileños se concentran en la Terminal 4 del aeropuerto de Barajas, donde se está celebrando la votación que decidirá si sigue el cierre patronal del sector tras negarse la Comunidad de Madrid a negociar la última propuesta del sector. Los taxistas tienen hasta las seis de la tarde para participar.

"No ha parado de venir gente desde la primera hora", comentan desde la organización. Al mediodía, centenares de taxistas hacen cola, una fila que no para de crecer y que comienza a dar la vuelta al aparcamiento donde se está celebrando la votación.

Mientras tanto, la sensación de división empieza a asomar entre los taxistas. "Si todos los que hemos venido aquí hubiéramos estado en las manifestaciones, otra cosa habría ocurrido. Mira la gente, no hay ruido, no hay ánimo. Yo he votado seguir, pero hay mucha división y no sé qué ocurrirá esta noche", dice Gabriel, que prefiere no revelar su apellido.

"Mi sensación, por lo que escucho, es que se va a votar que no continuemos. Hay ya mucho cansancio acumulado y no creo que merezca la pena seguir con esta estrategia. Yo voy a votar que no", comenta Fernando Sanz, taxista desde hace 20 años. "Tenían la propuesta el viernes y no respondieron hasta el lunes, para humillarnos. Y ahora les vamos a dar la razón suspendiendo la huelga", comenta otro huelguista en la cola para votar.

"Hay que ser un poco inteligentes y parar. Muchos de nosotros somos autónomos y no podemos seguir así. Lo que hay que hacer es una campaña para que los corruptos que nos gobiernen no vuelvan a ganar las próximas elecciones", argumenta Víctor Gómez, taxista con más de 20 años de experiencia.

Juan Carlos García, taxista desde hace 17 años, cree en cambio que hay que seguir: "Yo creo que debe continuar. Por eso he votado que sí. Porque creo que después de lo que hemos peleado ahora no debemos dar ni un paso atrás". También aboga por el sí continuar Dimitry Marian Olariu, taxista desde hace 12 años: "Sería una grandísima pena que esto acabara hoy, porque tenemos la ley en la mano y debemos seguir luchando".

"Hay que seguir con la huelga, no podemos salir ahora a trabajar después de ver que en Cataluña o País Vasco llegan a acuerdos y aquí la Comunidad nos humilla", asegura Miguel Hernando, taxista con tres años de experiencia.

"La sensación que nos queda es de tristeza. La Comunidad no nos va a hacer ni caso, pero no creo que la solución sea parar la huelgaTaxi. Debería encargarse de esto el Ministerio" de Fomento, concluye Benito, en la profesión desde hace 20 años.

A todos ellos ha vuelto a hacer un llamamiento el presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, para que abandonen su huelga indefinida iniciada hace 16 días y ha insistido en que "jamás" va a legislar para dejar en la calle a 6.000 familias, en referencia a las VTC en Madrid. Eso sí, ha prometido que su Gobierno trabajará "en la mejora del reglamento" del sector del taxi en Madrid.

En declaraciones a Antena 3, ha recalcado que no va a seguir la vía Colau y que los representantes de los taxistas tendrán que reflexionar sobre "por qué han perdido la batalla de la opinión pública y de los ciudadanos". "El error ha sido plantear una guerra para eliminar un sector más que la defensa del interés general", ha considerado.

