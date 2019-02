El TSJC exige a los Mossos que protejan sus sedes judiciales tras los ataques con heces de los CDR

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha exigido hoy a los Mossos d'Esquadra que protejan sus sedes judiciales en Cataluña, después de que el lunes los CDR lanzasen heces contra una veintena de juzgados. El acuerdo de la sala de Gobierno reclama "protección presencial y permanente" de todo sus edificios y que informen de las medidas concretas que se tomen al presidente del TSJC, Jesús María Barrientos. En Cataluña hay 49 partidos judiciales, y alguno de ellos está dividido en más de un edificio.

Mandos policiales aseguran que la petición les "colapsa", en una época de escasez de efectivos, que denuncian todos los sindicatos policiales, y de aumento de la criminalidad (un 11% más en 2018). La policía catalana está ahora analizando la petición de la sala de Gobierno del TSJC, que no es vinculante, y de la que han tenido conocimiento esta misma tarde. Esas mismas fuentes admiten que tienen poco margen de maniobra ante la solicitud de los jueces catalanes.

La policía catalana lleva a cabo desde hace semanas el bautizado como plan toga, que consiste en vigilancias puntuales de sedes judiciales y de algunos domicilios particulares de jueces y fiscales. La Ciudad de la Justicia de Barcelona y la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ya cuentan con una vigilancia permanente.

El acuerdo de Gobierno del TSJC ha arremetido también contra la consejera de Justicia catalana, Ester Capella, a quien le reprocha por escrito "la falta de condena" de los ataques de los CDR que "ponen en riesgo" la salud de los funcionarios, cuyas "condiciones laborales" dependen de la Generalitat, así como los "medios materiales que se malbaratan en actuaciones de limpieza".

Capella ha salido al paso de las acusaciones. "No me gusta que se dañen instalaciones de la Generalitat ni de ningún servicio público", ha afirmado en declaraciones a la agencia Efe. Y ha defendido que ante ataques a sedes judiciales, el Departamento de Justicia ha buscado " la manera más rápida para que el servicio no se viera afectado", encargándose de la limpieza y las reparaciones. "Los espacios judiciales son edificios de la ciudadanía que deben prestar un servicio público, no son propiedad de las personas que trabajan en ellos", ha añadido.

En su escrito, la sala de Gobierno pide también que la Fiscalía investigue los ataques para "depurar las responsabilidades penales que se puedan derivar" contra las personas que hayan "ideado, planificado, coordinado y ejecutado" los ataques a los edificios. Los Mossos abrieron ayer una investigación después de que los CDR cubriesen de heces algunos juzgados, entre ellos la Ciudad de la Justicia de Barcelona, en protesta por el inicio del juicio del procés, previsto para el día 12. Cervera y Valls no pudieron abrir por los "intolerables ataques", según informa el acuerdo de la sala de Gobierno.