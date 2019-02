Puig pide a los diputados valencianos que voten en conciencia los Presupuestos del Estado

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha pedido a los diputados valencianos en el Congreso —a los de todos los partidos— que "actúen en conciencia" cuando voten el proyecto de Presupuestos del Estado porque "son los mejores de los últimos 15 años para los valencianos".

Puig ha pedido reflexión a los parlamentarios tras reunirse con la ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, y ante el anuncio de ERC y del PDeCAT de enmendar a la totalidad los Presupuestos del Estado ante la falta de gestos del Ejecutivo español por el inminente juicio del procés.

Puig ha recordado la responsabilidad de otros grupos en la aprobación de las cuentas que deben decidir si los presupuestos salen adelante. "Aquellos que el año pasado con una inversión prácticamente a la mitad aplaudían con las orejas los presupuestos, lo lógico es que estos los aplaudan con manos y orejas porque son mejores que los del año pasado", ha dicho el presidente.

La primera comisión bilateral entre el Gobierno central y la Generalitat Valenciana se ha fijado para el próximo 21 de febrero y estará centrada en coordinar políticas económicas que impulsen el empleo en sectores como el turismo, la agricultura y las infraestructuras.

El presidente de la Generalitat y la ministra de Política Territorial y Función Pública han cerrado hoy en Valencia la fecha y avanzado el orden del día, además de aclarar que se tratarán aspectos de la financiación pero el cambio de modelo se abordará en una próxima reunión con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

La comisión bilateral se enmarca en el objetivo del Gobierno de "recuperar la cooperación y la relación fluida con las comunidades autónomas" y el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha celebrado este tipo de reuniones con Cataluña y Aragón.

Batet ha argumentado que el cambio del sistema de financiación "no es ámbito bilateral sino multilateral" aunque ha sostenido que el "compromiso" del Gobierno con la Comunidad Valenciana es "absoluto y se demuestra en el contenido" de los Presupuestos Generales del Estado y el cumplimiento del Estatuto de Autonomía.

La ministra ha reconocido que el cambio de modelo "lleva mucho retraso" porque caducó en 2014 pero ha recordado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya dijo al comienzo del mandato que "iba a ser difícil, por no decir imposible, tener en esta legislatura un nuevo sistema".

No obstante, ha defendido que son "sensibles especialmente con aquellas comunidades autónomas que sufren un modelo que seguramente no es del todo justo" y ha apuntado que desde el Consejo de Política Fiscal y Financiera "ha habido voluntad desde el principio de no apartar el tema sino de continuar trabajando en él".

Batet ha asegurado que el objetivo del Gobierno es "seguir trabajando en esta cuestión para llegar a una siguiente legislatura en la mejor de las opciones posibles para facilitar al máximo un futuro acuerdo en el modelo de financiación".

Puig ha matizado que las cuestiones relacionadas con la reforma de la financiación se abordarán con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que se reunirá en Valencia la semana siguiente a la comisión bilateral con la Generalitat y los agentes sociales valencianos para tratar sobre financiación.

Una decena de funcionarios de prisiones se ha concentrado a las puertas del Palau y manifestado a la ministra el déficit de personal que sufren y le han reclamado la equiparación salarial con funcionarios de Cataluña, que cobran 600 euros más y no tienen ni terroristas ni yihadistas, según su portavoz, Sara Patiño.