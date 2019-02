Puigdemont cree que una condena a los líderes del ‘procés’ legitima la independencia

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha asegurado en una entrevista a la agencia Associated Press (AP) que una sentencia condenatoria contra los líderes del procés que serán juzgados próximamente en el Tribunal Supremo dará ánimos y "legitimidad" al movimiento separatista. Desde Bruselas, donde está huido de la justicia española, Puigdemont también ha cargado contra la Unión Europea, al asegurar que tiene "un doble estándar" al reconocer Juan Guaidó como presidente de Venezuela y no apoyar al independentismo catalán.

La sentencia, ha vaticinado Puigdemont, será condenatoria. "Cuando llegue ese momento nosotros tendremos toda la legitimidad para tomar las decisiones que ya hemos decidido en el Parlament y ratificado en un plebiscito", ha asegurado. Para el también diputado suspendido, el juicio que comenzará en el Supremo será "no un acto de justicia sino un acto de venganza" contra el independentismo.

"Nosotros damos por descontado que habrá una tercera euroorden de arresto" después del juicio en España, ha asegurado Puigdemont desde la denominada Casa de la República, en Waterloo. "Dejarme pudrir en el exilio para que nadie me escuche también es un tipo de castigo. El mejor escenario es que no me extraditen. Pasaré muchos años aquí", ha asegurado.

El expresidente de la Generalitat también ha aprovechado para cargar contra la actitud de la Unión Europea frente al independentismo. Pese a los esfuerzos diplomáticos hechos por su Gobierno, ningún país reconoció la declaración unilateral de independencia del 24 de septiembre de 2017. Para ello, Puigdemont ha hecho una analogía con el reconocimiento a Guaidó. "A mí me eligió un Parlament democráticamente impecable como presidente y me destituyó un señor que ahora tiene cuatro diputados en Cataluña. Ese doble estándar es una vergüenza para Europa", ha dicho.