El Arzobispado suspende la proyección de un documental sobre Gaza en San Carlos Borromeo

El cardenal Carlos Osoro, arzobispo de Madrid, ha obligado a suspender en el centro pastoral de San Carlos Borromeo la proyección del documental Gaza, una mirada a los ojos de la barbarie, nominado a los premios Goya, por "presiones de la comunidad judía", según ha explicado el párroco y ha confirmado el Arzobispado de Madrid. La proyección del documental estaba prevista para esta tarde a las siete en el centro de Vallecas, pero en su página web la parroquia ha informado de que se han visto en la obligación de suspenderla por orden del cardenal. [Aquí puedes ver el documental íntegro].

"Anoche me llamó el vicario de parte del cardenal Osoro para decirme que había que suspender la proyección del documental, y que habían tenido muchas presiones por parte de la comunidad judía", explica por teléfono Javier Baeza, párroco del centro pastoral. "Nosotros no hemos visto el documental todavía. La propuesta nos vino de la asociación BDS [Boicot, desinversiones y sanciones], pero gente que conocemos de la Academia de Cine nos dijo que es un documental bastante objetivo, nada vengativo, y como nos parece que la Academia no va a poner de candidato algo histriónico, nos pareció fenomenal proyectarlo", añade Baeza.

Según el párroco, el centro pastoral se ha visto obligado a suspender la proyección porque, en caso contrario, sería la segunda desobediencia en poco tiempo. "La primera fue cuando Willy Toledo dio una rueda de prensa aquí, me llamaron diez minutos antes para que la suspendiera y yo respondí que eso me parecía una falta de respeto", añade. "Anoche me dijeron que si insistía en la desobediencia tendría las consecuencias canónicas pertinentes, que puede ser el cierre del centro pastoral o incluso la expulsión de la Iglesia Católica", señala.

Baeza indica que la proyección de documentales y películas es habitual en el centro vallecano, donde también se presentan libros y hasta se organizan conciertos. "Hace menos de un mes proyectamos un documental sobre las migraciones de Nico Castellanos [El Naufragio, 30 años de memoria sumergida] y nadie dijo nada. Imagino que 30 años muriendo negros no tienen tanta importancia como los poderosos judíos de Madrid", se queja Baeza.

El Arzobispado de Madrid, por su parte, ha confirmado que fue el cardenal Osoro quien pidió suspender la proyección del documental pero no han querido dar explicaciones sobre los motivos. "No vamos a hacer más valoraciones", ha explicado un portavoz del Arzobispado. La parroquia, por su parte, ha señalado en su página web que la intención de la proyección de este documental era "ofrecer una reflexión sobra la realidad de la Franja de Gaza" desde su "compromiso con la realidad del pueblo palestino, un pueblo que sufre y vive una incuestionable falta de derechos".

El documental muestra a través de diversos personajes "la vulneración de derechos humanos que sufren diariamente y la situación de bloqueo y posguerra por la que trata de sobrevivir la población palestina en la Franja", según consta en la ficha de las nominaciones de los premios Goya.

Con tristeza os comunicamos la suspension por orden de @archimadrid de la proyección del documental "Gaza: una mirada a los ojos de la barbarie"



"El fruto de la Justicia será la Paz" Isaias 32,17.



https://t.co/DiHPhYcPEW pic.twitter.com/ATRvwBgMeI — San Carlos Borromeo (@EntreBorromeos) 31 de enero de 2019

