Colau irá a Madrid durante el juicio del 1-O y ofrece Barcelona como altavoz en Europa

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha anunciado este jueves que durante el juicio del 1-O irá a Madrid para visibilizar el rechazo del Ayuntamiento a este proceso que considera que se produce "en condiciones de injusticia", y ha ofrecido la ciudad para hacer de altavoz en Europa de esta causa.

La alcaldesa ha explicado que ha trasladado su disposición a viajar a Madrid durante el juicio a los dirigentes independentistas encarcelados y le han dicho que "lo ven bien", aunque todavía debe valorar cuál es el momento y la forma más oportuna de hacerlo, ha explicado Colau en rueda de prensa después de recibir por segunda vez a familiares de los presos y entidades de derechos humanos.

“A las puertas de un juicio que consideramos profundamente injusto con acusaciones infundadas, es indispensable un frente lo más amplio posible. No es un juicio contra el independentismo, está en juego el Estado de Derecho y los valores imprescindibles de la democracia. Sabemos que una amplia mayoría de la ciudad apoya este posicionamiento como lo hacen entidades defensoras de derechos humanos, organizaciones internacionales y los tribunales europeos”, ha considerado la alcaldesa.



Desde un atril con un lazo amarillo, Colau ha recordado que el pleno de este viernes aprobará una declaración institucional en la que el Ayuntamiento pide la liberación de los presos y un juicio justo. Tendrá el apoyo de PDeCAT, ERC, la CUP y los concejales no adscritos y la declaración, cuyo texto no está cerrado todavía, se traducirá y se enviará a otras instituciones, también internacionales, para que tengan conocimiento y también puedan aprobarla si lo desean.



Colau, que ya recibió a familiares de los presos hace un año, ha dicho que el Ayuntamiento se siente "directamente interpelado" porque se trata de una cuestión democrática, porque es la capital catalana y también porque está encarcelado el ex consejero y ex concejal Joaquim Forn.



"La persecución de ideas degrada profundamente el Estado de derecho", ha aseverado Colau, que ha citado también casos de músicos y tuiteros investigados y a los jóvenes de Alsasua, que están pagando la venganza de la peor versión de la politización de la justicia, en palabras de la alcaldesa, que ha dicho que son inocentes.



El exalcalde y líder del PDeCAT en el Ayuntamiento, Xavier Trias, ha hecho un llamamiento a la Fiscalía General del Estado a reflexionar sobre unas acusaciones que ve "absolutamente lamentables" y ha pedido diálogo político para resolver el asunto, puesto que critica que se aborde a través de la justicia. La concejal republicana Montserrat Benedí ha insistido en que el juicio no va sólo contra el independentismo, sino también contra la libertad de expresión, la ideológica y los derechos fundamentales: "Va del retroceso de derechos en Catalunya y todo el Estado español", ha advertido.



Desde la CUP, Eulàlia Reguant ha animado a la ciudadanía a movilizarse contra un juicio que es "la punta del iceberg" de una causa general contra quienes ponen en duda el statu quo del Estado, algo que no se puede normalizar, y el concejal no adscrito Gerard Ardanuy ha dicho que el Ayuntamiento,, como institución libre, usará sus herramientas democráticas en este asunto.