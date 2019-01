El distrito de Salamanca homenajea a Enrique Ruano

El próximo domingo se cumplirán 50 años de la muerte de Enrique Ruano tras caer del séptimo piso de un edificio en el barrio de Salamanca mientras estaba custodiado por tres policías de la Brigada Político Social de Franco. Una muerte que perdura en la memoria como una de las mayores atrocidades que cometió el Régimen. Por ello, la Junta del distrito de Salamanca organizará un homenaje a las 12.00 en los Jardines de Gregorio Ordóñez (Príncipe de Vergara, 68) en el que se recordará la lucha por la libertad que emprendió Ruano junto con sus compañeros del Frente de Liberación Popular (FLP).

“Nos llamaron a casa y nos dijeron que Enrique se había suicidado. Pero nunca pudimos ver el cadáver”, recuerda su hermana, Margot Ruano, sobre aquel trágico 20 de enero de 1969. Solo tres días antes había sido detenido por repartir propaganda antifranquista por la calle. En 1996, tras años de lucha, la familia logró sentar en el banquillo por asesinato a los policías que llevaron a Ruano al piso de la calle General Mola, hoy llamada Príncipe de Vergara. José Manuel Gómez Benítez, su letrado, consiguió demostrar que la versión del suicidio no era cierta, pero no se les pudo condenar porque en su día no se realizaron las pesquisas necesarias y se destruyeron pruebas que, según los jueces, habrían sido “determinantes para el esclarecimiento de los hechos”.

“A pesar de todo el tiempo que ha pasado, lo recuerdo como si fuera ayer”, relata Margot. “Y no es un tópico. Es una ausencia tremenda porque tienes el dolor que te ha acompañado todos estos años por haber perdido un hermano. Pero a ello se le suma el hecho de ver que ha sido un símbolo para toda una generación”.

Además de ella, compañeros de militancia de la época en el FLP como Manuel Garí, Jaime Pastor, José María Mohedano o José Luis Sárraga tomarán la palabra para hablar de lo que supuso la lucha de Ruano y el papel del Frente de Liberación Popular y de los grupos estudiantiles de los que formó parte. En el acto también participará el concejal de Ahora Madrid Pablo Carmona, Francisca Sauquillo y Tino Burgos.

Enrique Ruano (en el centro) con Dolores González y Francisco Javier Sauquillo. EL PAÍS

Una vez concluidos los discursos, los asistentes acudirán al antiguamente conocido como Pasaje del General Mola, situado a escasos metros de donde ocurrió el dramático desenlace, que ha cambiado su nombre por el de Pasaje Enrique Ruano y se entregará un ramo de flores a la familia.El Ayuntamiento, además, ha anunciado que en el mismo lugar se instalará próximamente una placa en honor a Ruano para no dejar caer en el olvido a aquellos que lucharon por la democracia en los momentos más difíciles.

“Su recuerdo sigue muy vivo. Era un gran amigo. Aunque no estudiábamos lo mismo, pasábamos las horas juntos en la universidad. El dolor por la persona que perdimos no se irá nunca, pase el tiempo que pase. Con este homenaje le recordamos a él, a su lucha y a todos aquellos que murieron y no han podido acceder a un juicio para esclarecer las causas. Actos así son necesarios porque exigimos que la memoria de todas las víctimas no se olvide”, cuenta Manuel Gari.

“Que se celebren reconocimientos de este tipo es muy importante porque lo que ocurrió es un trozo muy importante de la historia de nuestro país. Es necesario que figure en la historia de nuestras calles porque se reconoce lo ocurrió. Y, sobre todo, para que la gente joven, que nació en democracia, conozca el alto precio que tuvieron que pagar los que lucharon por los derechos más elementales, que hoy se dan por sentado”, concluye Margot.

Al finalizar los homenajes, alrededor de la 13.30, actuarán los coros musicales Malvarosa y Manuel Gerena, y se ofrecerá una paella popular que podrán degustar todos aquellos asistentes al acto.

