El Govern se reunirá con Calvo este jueves y pedirá una mesa de negociación

El Ejecutivo de la Generalitat ha hecho suyas las peticiones de Esquerra Republicana y del PDeCAT y pedirá al Gobierno central, en una reunión programada para este jueves, que se establezca una mesa de negociación sobre Cataluña con "mediadores o testigos". Esta sería una condición para desbloquear la tramitación de los Presupuestos Generales. Así lo ha explicado este martes la portavoz del Govern Elsa Artadi tras la reunión semanal de los consejeros catalanes.

Artadi ha confirmado que ella y el vicepresidente Pere Aragonès se reunirán este jueves con la vicepresidenta Carmen Calvo en Madrid. La Generalitat propondrá que haya una “metodología” en el diálogo entre ambos Ejecutivos, con una mesa estable de negociación. Artadi ha asegurado que hasta ahora el resultado del acercamiento que comenzó tras la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa “es escaso”. Además, ha insistido en la necesidad de la presencia de terceros, bien sea como "mediadores o testigos" para así evitar lo que ha considerado interpretaciones erróneas de lo que se debate o acuerda.

La portavoz ha asegurado que la voluntad de diálogo de Sánchez quedará determinada por su posición sobre esa mesa de diálogo permanente que propone el Govern. Aún así, Artadi ha sido muy crítica con el proyecto de Presupuestos Generales presentados el pasado lunes en el Congreso y ha insistido en que "no se cumple" con el nivel de inversiones fijado en el Estatut. No ha querido entrar a valorar las partidas concretas, en las que Cataluña sale beneficiado. “Sánchez sobrestima los ingresos y sobrestima los gastos porque sabe que son unos Presupuestos que no podrá aprobar. No hay acciones que nos lleven a ver que haya una voluntad de aprobarlos”, ha dicho. Y ha insistido en las dudas de las formaciones independentistas en dar su apoyo a la tramitación de las cuentas.

Tanto Esquerra Republicana el PDeCAT habían insistido en la creación de esa mesa de negociación en los últimos días como una de las condiciones para desbloquear la tramitación de los Presupuestos Generales. Respecto a las cuentas de la Generalitat, Artadi ha explicado que se están celebrando las últimas reuniones sectoriales con los diputados de Catalunya en Comú para continuar con las negociaciones.