Badalona pide a Endesa un mapa del fraude eléctrico

El alcalde socialista de Badalona, Alex Pastor, anunció ayer que el Consistorio se ha puesto en contacto con Endesa para diseñar un mapa con “los puntos calientes” en el municipio. Los lugares donde se “pinchan” y se realiza fraude con los suministros eléctricos. Pastor compareció ayer, un día después de que los Mossos d'Esquadra detuvieran a los seis okupas acusados de manipular el cuadro eléctrico de la vivienda donde, el 5 de enero, se originó el incendio que causó tres muertos y 29 heridos en el barrio de Sant Roc. Los arrestados —cuatro hombres y dos mujeres— eran los okupas del piso donde se originó el incendio. Todos están en libertad con cargos acusados de homicidio por imprudencia, lesiones, daños y fraude en el fluido eléctrico.

Alex Pastor acusó a los seis detenidos de ser delincuentes y les tildó como “okupas con k”. El alcalde de Badalona anunció que el próximo 23 de enero se celebrará una junta de seguridad local donde se analizarán las diferentes tipologías de empalmes fraudulentos que se realizan en la ciudad. “Ya adelanto que no se cortarán suministros a aquellas personas que sufren miseria y pobreza energética. A estos les ayudaremos con los servicios sociales municipales. A quien no podemos tolerar es a los okupas, con k, que no son más que mafias y canallas que se aprovechan de la miseria dando la patada en la puerta de los pisos. Tampoco nos quedaremos con los brazos cruzados ante los casos de cultivos de marihuana que son fácilmente detectables por las eléctricas ya que suponen un consumo energético 20 veces mayor al habitual en un domicilio”, denunció.

Por su parte, el exalcalde, Xavier García Albiol anunció a que el grupo municipal del PP se persona como acusación particular en el caso abierto contra los ocupas del piso en el que se originó el incendio en el barrio de Sant Roc. Albiol criticó: “En Badalona se ocupa con impunidad ya que el Ayuntamiento —primero de la CUP y ahora del PSC— no actúa y ponen excusas para no afrontar con valentía y mano firme este problema”.

Pastor dijo que por el momento el Consistorio no se personara contra los acusados hasta que no tenga más datos sobre la mesa. El alcalde acusó a Albiol de oportunismo y criticó que el PP votara en contra de las cuentas municipales. “El señor Albiol está muy interesado en la seguridad menos cuando es en su ciudad”, denunció. Pastor sostuvo que los presupuestos municipales incrementaban las herramientas con las que podía actuar la Guardia Urbana.

Sólo en el barrio de San Roc, Endesa realizó durante 2017 y 2018 2.747 actuaciones relacionadas con el fraude en el suministro eléctrico que desembocaron en 1.589 expedientes por pinchazos y 33 actuaciones en las que se había defraudado en el suministro para mantener plantaciones de marihuana.