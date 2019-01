El PSOE se reserva la bala de anunciar el último candidato al Ayuntamiento

La ristra de negativas está llena de nombres ilustres. Ni Alfredo Pérez Rubalcaba, ni Cristina Narbona, ni Fernando Grande-Marlaska han querido encabezar la lista del PSOE al Ayuntamiento de Madrid. A cinco meses de las elecciones, el partido bulle de nervios y vive en la incertidumbre mientras espera a que se convoquen las primarias en las que se decidirá quién lidera un proyecto enfrentado a las máximas dificultades. Manuela Carmena se ha convertido en el referente de la izquierda madrileña. Acude a los comicios con el impulso de sus cuatro años como alcaldesa. Y el aspirante socialista tendrá poco menos de dos meses para presentar su proyecto si se cumple el calendario que propondrá la próxima semana el secretario general regional, José Manuel Franco, que planea que las primarias se celebren en febrero y culminen ese mes o a principios de marzo.

“Madrid es una plaza estratégica, que va más allá de lo que es el propio ámbito municipal”, justificó ayer el secretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos, en Onda Cero. “Pero también es verdad que cuando un partido gobierna se reserva normalmente sus candidaturas para ser la última formación, porque tiene otras responsabilidades, otras posibilidades y otras circunstancias”, añadió, insinuando una futura crisis de gobierno para que un integrante del Ejecutivo de Pedro Sánchez dé el salto a la política madrileña.

La lista de rechazos que acumula el PSOE Alfredo Pérez Rubalcaba ha sido el último en declinar presentarse a la alcaldía de Madrid. El exsecretario general del PSOE y exministro del Interior se retiró de la política en 2014. Fernando Grande-Marlaska se autodescartó en noviembre y reconoció que el líder del PSOE le había ofrecido ser candidato antes de ser ministro. “Interior colma las pretensiones de un niño de barrio de Bilbao”, dijo. Margarita Robles, cercana a Sánchez, sonó para la candidatura madrileña en enero de 2018. La ministra de Defensa, entonces diputada, dejó el Supremo en 2015 para dedicarse a la política nacional pero no mostró interés en la municipal. Cristina Narbona despejó los rumores sobre su posible candidatura en noviembre de 2017. “Tal cosa no va a suceder”, aseguró, y pidió a los medios que “se olviden” del tema.

Reyes Maroto, ministra de Industria y exdiputada de la Asamblea de Madrid, encabeza las especulaciones con las que se entretienen los socialistas madrileños durante la larga espera. Junto a ella, José Manuel Rodríguez Uribes, delegado del Gobierno; o Pilar Llop, delegada para la violencia de género, aparecen en la quiniela de los aspirantes.

“¿Pero quién quiere dejar de ser ministro para, en el mejor de los casos, ser teniente de alcalde?”, se pregunta un integrante del PSOE, donde solo Manuel de la Rocha ha anunciado que quiere competir por la candidatura.

“Hemos perdido mucho el tiempo y ahora es difícil remontar”, lamenta otro dirigente socialista, que añade que en la federación “la gente está desorientada y no sabe a qué atenerse”.

“No es tanto el miedo, sino saber que es una situación compleja, porque la batalla no es izquierda frente a derecha, sino que hay otros elementos en el tablero”, continúa un dirigente socialista en referencia a Carmena.

Aspirar a vicealcalde

“Podemos aspirar a ser los vicealcaldes, pero las elecciones van a ser una confrontación entre Carmena sí y Carmena no, por lo que mucho votante progresista del PSOE le votará a ella”, opina un político que subraya la necesidad de que el aspirante esté dispuesto a permanecer cuatro años haciendo política en Madrid. “Podemos aspirar a poner a un segundo de abordo bueno. Dentro de cuatro años, Carmena [de 74 años] no se va a presentar de nuevo. Y si tienes un vicealcalde serio, con un partido fuerte detrás y una buena organización, podrá aspirar a ser alcalde, porque Ahora Madrid está cogido con pinzas por ella”.

“No es fácil poner un candidato en una plaza tan difícil en un momento tan difícil. Pero lo más grave es no definir claramente los equipos necesarios”, remata un alto cargo socialista que subraya la compleja situación en la que se encuentra el PSOE: es el tercer partido en el Ayuntamiento y la segunda fuerza de izquierda en la capital, donde no gobierna desde la moción de censura contra Juan Barranco en 1989. “Y el candidato tendrá que recuperar todo ese terreno”.

Por su parte, Purificación Causapié, portavoz municipal, reconoce que siempre es deseable que haya un candidato lo antes posible, pero recuerda que “no es tan evidente” que sea necesario salir con mucha antelación, como se demostró con la candidatura de Carmena, que se anunció dos meses antes de votar. No obstante, en la federación madrileña hay preocupación por la gestión de los tiempos.

“Pero nuestro retraso no es tal. Se debe a nuestras normas internas para elegir candidatos: si utilizáramos el dedo, si designáramos los candidatos, ya los tendríamos, pero tenemos la sana costumbre de elegirlos por primarias, y eso requiere de unos plazos y de unas garantías”, asegura Franco. “En el partido hay una unidad que hace tiempo que no se veía, por lo que no hay urgencias”, añade. “Entiendo la preocupación que existe, y la valoro mucho. Ese nerviosismo y expectación se debe a que marcará el futuro político de Madrid”.

La candidatura de Carmena es la única firme en Madrid A cinco meses de las elecciones municipales, solo está claro que Manuela Carmena se presentará como candidata para revalidar la alcaldía. En su caso, falta por conocer los detalles sobre quiénes le acompañarán en la candidatura que prepara la plataforma con la que concurrirá, llamada Más Madrid. José Luis Martínez-Almeida, portavoz del grupo municipal popular, aguarda a que Pablo Casado anuncie este domingo al elegido para concurrir a las municipales. En Ciudadanos nadie duda de que será Begoña Villacís, portavoz del grupo municipal del partido de Albert Rivera, quien represente a su partido en las elecciones. Todavía le queda, sin embargo, pasar por el trámite de las elecciones primarias.

Sigue con nosotros la actualidad de Madrid en Facebook, en Twitter y en nuestro Patio de Vecinos en Instagram