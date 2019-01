Colau volverá a someter a votación el tranvía de la Diagonal antes de las elecciones

El gobierno municipal de Ada Colau ha vuelto a sacar del cajón el gran proyecto de movilidad con el que se presentó a las elecciones de 2015: la unión del tranvía por la Diagonal. Un proyecto que nunca ha contado con el consenso político necesario ya que ERC, a diferencia de lo que reflejaba en su programa electoral y de las votaciones efectuadas en el Parlament, siempre ha votado en contra de una infraestructura que pudiera atribuir un mérito a las políticas del Bcomú.

La teniente alcalde de movilidad, Janet Sanz, ha anunciado que tras la publicación este jueves del barómetro semestral donde el 63% de los encuestados se manifestaban a favor de la unión del tranvía, el equipo de gobierno ha decidido volver a presentar la propuesta a votación en el pleno de enero cuando falten solo cuatro meses para los nuevos comicios. “El barómetro nos dice que los electores de Bcomú, ERC, PSC, CUP y PDeCAT están a favor de la unión de tranvía. Además tanto ERC como Ciudadanos, a diferencia de lo que hicieron en el pleno del Ayuntamiento, votaron a favor de la unión el pasado noviembre en el Parlament. Por eso volveremos a formular la propuesta de la que no hemos renunciado nunca. Trabajaremos para tirar adelante un acuerdo político que nos permita unir en siete minutos Glòries con Verdaguer”, ha mantenido.

La teniente alcalde ha lanzado el guante a ERC, ahora que no lidera el grupo Alfred Bosch, asegurando que en el pleno de enero“con un pronunciamiento político sería suficiente”. Sanz ha cargado electoralmente contra Vall: “No sabe cuanto cuesta el billete de metro y no sabemos cuales son sus propuestas en movilidad”. La teniente de alcalde no ha querido criticar al candidato de ERC, Ernest Maragall, hasta comprobar como reacciona ante la nueva presentación del proyecto

El pasado abril el gobierno de Bcomú vivió uno de los plenos más negros de su mandato. El proyecto de unión del tranvía por la Diagonal solo contó con los votos favorables del equipo de gobierno, el PSC y el concejal no adscrito Gerard Ardanuy. ERC votó en contra amparándose en la gestión privada de la instalación.