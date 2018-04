El tranvía que sí crece

El tranvía regresó, después de 33 años, a las calles barcelonesas en abril de 2004. 14 años más tarde transporta más de 26 millones de viajeros al año divididos en los dos tramos. Por un lado el Trambaix —que une la capital catalana con L’Hospitalet de Llobregat, Esplugues, Cornellà, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern y Sant Feliu de Llobregat—; y por el otro extremo el Trambesòs, que conecta Barcelona, Sant Adrià y Badalona.

Entre las dos líneas solo distan 3,8 kilómetros a través de la avenida de la Diagonal. Ni cuatro kilómetros que acumulan toneladas de desavenencias políticas. Pero no todo acaba en la céntrica avenida. En los dos extremos de la red, en el Baix Llobregat y en Badalona, el tranvía sí lleva camino de ampliarse. Y hasta hay fecha para que sea realidad: 2021.

La empresa explotadora ha previsto un nuevo recorrido entre Esplugues y Sant Just que permitirá a miles de vecinos poder utilizar la infraestructura. Además, el Trambesòs ampliará el recorrido hasta llegar a la estación de Renfe de Badalona, donde se pretende crear un intercambiador de transporte.

El pleno votará el martes la unión por la Diagonal La votación pendiente sobre la unión de los dos tramos del tranvía por la Diagonal se producirá el próximo martes en un pleno extraordinario. El pleno en el que debía votarse, en marzo, se suspendió por la falta de apoyo político a un proyecto que es una de las promesas electorales estrella de Colau. Dos semanas después, y pese a los intentos de las entidades para presionar a favor del consenso, ERC sigue sin moverse del ‘no’, y el gobierno solo cuenta con los votos —insuficientes— del PSC y del concejal no adscrito.

Ricard Font, secretario de Infraestructuras y Movilidad de la Generalitat, es claro: “El objetivo es ampliar la línea de tranvía entre el Pont de Esplugues y Sant Just por la avenida Laureà Miró. En 2001 el Ayuntamiento de Esplugues no estaba convencido de los beneficios del tranvía y no quiso que este circulara por su principal avenida. Hoy, 17 años después, han constatado que la mejora de la movilidad que supone el Tram”.

El secretario pretende que este mismo año este finalizado el “estudio informativo y el de impacto ambiental, el próximo año concluya el proyecto constructivo y que sea una realidad entre 2020 y 2021”. Se construirán dos paradas que reducirán en cinco minutos el trayecto de la línea 3 de tranvía proveniente de Sant Feliu. Según Font, la obra tendrá un coste de unos 24 millones de euros y supondrá un “incremento de 5.000 usuarios”.

Para el primer teniente de alcalde de Esplugues, Eduard Sanz, el tranvía no debe ampliarse en solitario en su municipio sino de la mano de la Línea 3 de Metro que ahora finaliza en Zona Universitària. “El año pasado firmamos un protocolo con la Generalitat para que se ampliara la Línea 3 con dos nuevas paradas en el Hospital de Sant Joan de Déu y en Santa Magdalena”, informa Sanz. Gracias a la unión de tranvía y Metro, el municipio también se convertirá en un nudo de comunicación. “En 2001 no era así, pero ahora nuestros vecinos están muy satisfechos con el servicio que proporciona el tranvía”, celebra Sanz.

En Badalona, la operación es similar. Ricard Font resume: “Queremos que la Línea 1 del metro de Barcelona llegue al mar y que el tranvía alcance el puerto de Badalona pero, sobre todo, nuestro interés se centra en llegar a la estación de Renfe. De esta manera, quienes proceden de la zona del Maresme podrán optar, antes de entrar en la capital catalana, por un gran nudo de conexiones”. El secretario de infraestructuras calcula que ampliar la línea del Trambesòs comportará invertir entre 25 y 30 millones y un aumento de más de 3.000 usuarios.

El primer teniente de alcalde de Badalona, Oriol Lladó, es más detallista: “Primero es la continuación de la línea T6 entre la estación de Sant Adrià y el futuro canal junto al puerto. Después, será el turno de ampliarlo hasta la estación de tren”. Sin “desmerecer” al tranvía, Lladó considera que es prioritaria la prolongación de la Línea 1 del metro.

“Ahora estamos en el proceso de estudio informativo para construir las estaciones de Montigalà y la de El Sant Crist”, informa. Aunque la pretensión va mucho más lejos: “Desde el Sant Crist debería haber una tercera estación en Bufalà y desde allí poder solucionar una demanda histórica con Can Ruti. Habría que idear algo así como un metro ligero para llegar al hospital. Además de esa unión con el centro sanitario, desde Bufalà se construirá una línea hasta la estación a Badalona-Pompeu Fabra y finalmente a Renfe”.