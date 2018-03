Colau suspende el pleno tras quedarse sin apoyos por el tranvía

Extraña mañana la de este viernes en el Ayuntamiento de Barcelona. Como cada último viernes de mes se celebraba el pleno ordinario. Un pleno con un punto muy importante en el orden del día, el proyecto para unir las dos redes de tranvía por la Diagonal. Un proyecto que la alcaldesa Ada Colau iba a perder por el ‘no’ de ERC, por lo que el equipo de gobierno estaba dispuesto a cargar duro contra los republicanos. Pero al conocerse que la líder de los republicanos, Marta Rovira, ha huido de España, se han precipitado los acontecimientos: primero Colau ha decidido hacer un receso; luego ha anunciado que retiraba el punto del tranvía "para no escenificar peleas" con ERC y, ante las críticas de la oposición, ha acabado suspendiendo el pleno entero por la "situación de excepción" y porque ha visto "alterada la sensibilidad" de varios concejales. La decisión ha sido aplaudida por PDeCAT, ERC, la CUP y el concejal no adscrito; y criticada por Ciutadans, el PSC y el PP.

“Hoy no es un día para escenificar peleas, es una día para rehuirlas” ha dicho Colau sobre las 12 horas, sobre la retirada sorpresa del punto del tranvía. Le han llovido las críticas por retirar un punto que iba a perder y no suspender el pleno entero. "No entiendo por qué retira este punto y no el resto de los del pleno", ha manifestado el líder del PSC en el Ayuntamiento, Jaume Collboni. "Es un debate de la máxima importancia, no lo entiendo", ha añadido Alberto Fernández Díaz (PP). En parecidos términos se ha expresado Carina Mejías, de Ciutadans.

Las críticas no han cesado y 45 minutos más tarde ha anunciado, también entre críticas, que suspendía la sesión. “Hoy he visto cosas que no había visto nunca. A todo un grupo municipal llorando [en referencia a ERC]. Grupos que han anunciado que retirarán proposiciones para no hacer debates previstos. Creo que lo más razonable que puedo hacer es suspenderlo”, ha asegurado Colau. Pero ni Ciutadans, ni PSC, ni PP se han mostrado de acuerdo."Todos somos mayores y responsables para tener un debate sereno y para discrepar sin pelearnos", ha dicho la presidenta de Ciudadanos en el consistorio, Carina Mejías. "Falta al respeto de los ciudadanos, la institución, los concejales y las entidades presentes", ha dicho Collboni. "Es un golpe de estado municipal", ha añadido Fernández Díaz.

Inmediatamente después de la suspensión los grupos han celebrado una junta de portavoces y han decidido que el pleno se retomará el 10 de abril. El mismo día se celebrará una sesión extraordinaria para votar las preguntas que se plantearán en la multiconsulta, si finalmente se hace.