Colau se plantea retirar el tranvía de la Diagonal del pleno por falta de apoyo

Mañana está previsto votar la unión de los tranvías por la Diagonal en el pleno del Ayuntamiento de Barcelona. Es una de las principales promesas electorales de la alcaldesa Ada Colau, que quiere evitar a toda costa enterrarlo. En el otro lado de la partida están los cinco concejales de ERC, que pueden decir más alto, pero no más claro, que votarán que no al protocolo de intenciones (sobre el trazado, la obra y su gestión) que se someterá a votación. Con este panorama, en un intento de salvar los muebles in extremis, Colau ha ofrecido este jueves "un acuerdo político genérico" al margen del pleno. Si ERC se sumara, el gobierno estaría dispuesto a retirar la votación prevista. Pero los republicanos han respondido que siguen donde estaban.

Para explicar que el ejecutivo "no tira la toalla" y este último movimiento ha comparecido la teniente de alcalde de Ecología, Urbanismo y Movilidad, Janet Sanz. "No tiramos la toalla para conseguir un acuerdo político que permita hacer realidad el tranvía por la Diagonal". Sanz no ha detallado el contenido del acuerdo, más allá de apuntar que lo presentaron ayer a los republicanos. El consistorio tampoco ha facilitado el texto. Es "genérico", insisten. "Determina el posicionamiento", ha afirmado Sanz durante una confusa comparecencia. Para dejar claro que la unión de las dos redes del tranvía es un proyecto "público: la inversión, la financiación y todo el beneficio que genere la explotación del nuevo tramo", en palabras de Sanz.

ERC propone destinar al metro la inversión del tranvía Hasta tal punto está convencido el grupo municipal de ERC de su negativa al proyecto para unir los tranvías por la Diagonal que este jueves ha propuesto destinar la inversión prevista a las conexiones pendientes en la red del metro. Obras como acabar el tramo central de la L9 o prolongar la L4. En ambos casos líneas explotadas por la empresa pública Transportes Metropolitanos de Barcelona (TMB).

Pero ERC, sometida a una intensa presión durante la última semana, con estudios, comunicados y encuestas favorables al tranvía, ha dejado claro que sigue donde estaba. "Escuchando los argumentos contradictorios de Janet Sanz nos carga de razones. Ha sido la última escenificación de la campaña de pressing y mañana votaremos no, tal y como habíamos anunciado", han señalado fuentes del grupo municipal. Ante la negativa, hasta ahora el gobierno de Colau ha señalado que si los republicanos acaban votando que no será por electoralismo.

Una de las cuestiones que encallan el proyecto, desde el punto de vista de ERC, es su modelo de gestión. Los republicanos entienden que dar la concesión del tramo de la Diagonal al privado que explota las redes existentes, Tram, es dárselo a una empresa privada. Pero el consistorio responde que la infraestructura y la construcción serán públicas. Y la gestión también a partir de 2032: hasta entonces, se aumentará la participación pública (de un 5% a un 20%, y los beneficios del pasaje extra irán a la red pública de transporte). Todo esto debe quedar fijado en un convenio que depende de la Autoridad del Transporte Metropolitano de Barcelona (ATM) y el gobierno de Colau asegura que no se puede detallar hasta que no se vote el protocolo previo en el pleno.