Planes en Madrid en 2019: el año por delante

Acabamos de dejar atrás 2018, pero ya nos estamos preguntando qué nos deparará 2019 culturalmente hablando. Para los más impacientes, aquí va una selección con algunos de los eventos más importantes de los próximos meses.

Para los amantes del arte

Man Ray. Objetos de ensueño

Esta exposición dedicada a uno de los artistas más fascinantes del surrealismo, exhibe más de un centenar de sus vanguardistas fotografías –entre ellas, sus famosas rayografías–, así como una representación de objetos, traídos de diferentes colecciones privadas de toda Europa y reunidos en exclusiva para esta muestra. Su título está tomado del poeta francés Ribemont-Dessaignes, que se refería así a aquellos objetos que se encuentran a medio camino entre los sueños, los recuerdos y los deseos.

Cuándo: Del 31 de enero al 21 de abril. Dónde: Fundación Canal (c/ Mateo Inurria, 2). Precio: Gratuito.

Retrospectiva de Balthus

“Balthus es un pintor del que nada se sabe”. Esto es lo que decía el telegrama que el artista Balthasar Klossowski de Rola –más conocido como Balthus– le envío a la Tate Gallery cuando ésta organizó una retrospectiva sobre su figura a finales de los 60. El artista polaco-francés, cuyo arte tomó el camino opuesto al de las vanguardias, fue capaz de desarrollar un estilo figurativo muy personal y alejado de toda etiqueta. En febrero, el Thyssen acogerá una gran retrospectiva, que reúne muchas de sus pinturas clave.

Cuándo: Del 19 de febrero al 26 de mayo. Dónde: Museo Thyssen-Bornemisza (Paseo del Prado, 8). Precio: 12 euros.

Albert Serra. Personalien

Una de las grandes exposiciones del año en el Reina Sofía será la que el centro dedicará al cineasta Albert Serra, donde además se presentará su última pieza audiovisual, Personalien, rodada en Berlín el pasado mes de septiembre y dedicada al universo creativo de R.W. Fassbinder.

Cuándo: Del 26 de febrero al 13 de mayo. Dónde: Museo Reina Sofía (c/ Santa Isabel, 52). Precio: 10 euros.

Toulouse-Lautrec y el espíritu de Montmartre

Ni el arte de Toulouse-Lautrec se podría entender sin Montmartre, ni Montmartre se podría entender sin Toulouse-Lautrec. El tándem formado por el célebre pintor y el bohemio barrio parisino, protagonizan esta ambiciosa exposición de producción propia en CaixaForum. En ella se podrán ver más de 350 piezas entre pinturas, dibujos, grabados, carteles, fotografías y objetos originales de la época.

Cuándo: Del 20 de febrero al 19 de mayo. Dónde: CaixaForum (Paseo del Prado, 36). Precio: 5 euros.

Bicentenario del Museo del Prado

Las celebraciones del Bicentenario del Prado continúan en 2019 y, entre las más de 100 actividades que forman parte del programa de festejos, cabe destacar la exposición sobre el gran escultor del siglo XX Alberto Giacometti –un artista que no encaja en el marco temporal del museo, pero sí en la idea de que el Prado ha sido fuente de inspiración para creadores de todas las épocas– y la que le dedicarán a las pintoras Sofonisba Anguisola y Lavinia Fontana –la segunda muestra en la historia del museo protagonizada por mujeres pintoras, después de la de Clara Peeters en 2016–.

Cuándo: Giacometti, del 2 de abril al 7 de julio; Sofonisba Anguisola y Lavinia Fontana, del 22 de octubre al 2 de febrero de 2020. Dónde: Museo del Prado (c/ Ruiz de Alarcón, 23). Precio: 15 euros.

Piranesi

Este 2019, la Biblioteca Nacional nos brinda la oportunidad de perdernos en los grabados de Giovanni Battista Piranesi, gracias a esta muestra que reunirá estampas al aguafuerte y libros procedentes del rico fondo que conserva esta institución, junto a obras de otros artistas que le influyeron, como Palladio, Juvarra o Canaletto. No se trata de una exposición más sobre Piranesi, sino que su objetivo es precisamente servir de estudio y catalogación razonada de las obras del arquitecto y grabador veneciano que se conservan en la Biblioteca.

Cuándo: Del 25 de abril al 15 de septiembre. Dónde: Biblioteca Nacional (Paseo de Recoletos, 20-22). Precio: Gratuito.

Ceesepe. Vicios modernos

El pintor e ilustrador Carlos Sánchez Pérez creó con sus iniciales un nombre artístico, Ceesepe, y con él, todo un universo creativo. Una de las grandes exposiciones de esta temporada en La Casa Encendida se centrará precisamente en su figura y más concretamente en la imaginería que desarrolló en torno al cómic y la viñeta entre los años 1978 y 1983.

Cuándo: Del 7 de junio al 22 de septiembre. Dónde: La Casa Encendida (Ronda de Valencia, 2). Precio: Gratuito.

Para los melómanos

Alondra Bentley

Solar System, el último disco de la cantante angloespañola Alondra Bentley, es uno de sus trabajos más brillantes. En él explora registros que hasta ahora no estaban presentes en sus canciones, como la electrónica, los sintetizadores o el pop más bailable. A comienzos de año, lo estará presentando en directo en la céntrica Sala 0.

Cuándo: 26 de enero. Dónde: Sala 0 (Plaza del Callao, 4). Precio: 10 euros anticipada, 14 euros en taquilla.

Florence and The Machine

La gira europea de la banda británica liderada por Florence Welch, pasará en el mes de marzo por Madrid, concretamente por el escenario del WiZink Center. Allí estarán presentando su último trabajo, High as Hope, un disco más pausado que los anteriores, lanzado el pasado mes de junio y en el que cuentan con colaboraciones de Jamie XX, Sampha o Kamasi Washington, entre otros.

Cuándo: 21 de marzo. Dónde: WiZink Center (Avenida Felipe II, s/n). Precio: De 47 a 92 euros.

Backstreet Boys

Quienes quieran reavivar su nostalgia noventera, tendrán la oportunidad de hacerlo en el mes de mayo con el concierto de los Backstreet Boys. La que fuera una de las grandes boy bands del panorama pop de aquellos años, regresan a los escenarios con una de sus giras más potentes: DNA World Tour. Brian, Nick, AJ, Kevin y Howie llevan más de dos décadas de carrera, lo que les ha llevado a vender un total de 135 millones de discos.

Cuándo: 13 de mayo. Dónde: WiZink Center (Avenida Felipe II, s/n). Precio: De 60 a 150 euros.

Elton John

El pasado mes de septiembre, Elton John comenzó su larguísima gira de despedida –larguísima porque finalizará nada menos que en 2021, tras haber realizado 300 espectáculos– con la que dice adiós a los escenarios (que no a la música) y que recalará en la capital en el mes de junio. Esta serie de conciertos, con una espectacular puesta en escena a cargo de David LaChapelle y Alan Aldridge, servirá para poner punto final a una carrera de más de 50 años, que ha convertido a la estrella británica en un icono de la cultura pop.

Cuándo: 26 de junio. Dónde: WiZink Center (Avenida Felipe II, s/n). Precio: De 56 a 140 euros.

Tomatito

El guitarrista flamenco José Fernández Torres, más conocido como Tomatito, actuará este verano dentro de la nueva programación del Teatro de la Zarzuela, acompañado por la Orquesta de la Comunidad de Madrid. En este concierto, el almeriense tocará piezas de compositores como Antón García Abril, Manuel de Falla y Joaquín Rodrigo, todo ello bajo la dirección musical de Víctor Pablo Pérez.

Cuándo: 12 de julio. Dónde: Teatro de la Zarzuela (c/ Jovellanos, 4). Precio: De 4 a 30 euros.

Muse

El único concierto que la banda de Matt Bellamy dará en España, tendrá lugar en Madrid este verano. Los británicos, que son conocidos por sus potentes directos, vendrán a presentar su último disco, Simulation Theory, con un show que incluye realidad virtual.

Cuándo: 26 de julio. Dónde: Estadio Wanda Metropolitano (Avenida Luis Aragonés, 4). Precio: De 67 a 95 euros.

Para no perderse un estreno

El Idiota

Gerardo Vera dirige esta adaptación teatral de la novela de Dostoyevsky, que narra la historia del príncipe Myshkin, un personaje que se ha convertido en un clásico de la literatura. La ingenuidad de Myshkin le lleva a ganarse el apodo de “el idiota”, pero a medida que va estableciendo relaciones con el resto de personajes de la obra, va dejando en evidencia la crueldad y la hipocresía del mundo que le rodea.

Cuándo: Del 20 de febrero al 7 de abril. Dónde: Teatro María Guerrero (c/ Tamayo y Baus, 4). Precio: De 6 a 25 euros.

Guerrilla

Tanya Beyeler y Pablo Gisbert lideran la compañía teatral El Conde de Torrefiel, que a finales del mes de febrero presentarán en Madrid su último espectáculo. Guerrilla es una pieza que cambia con cada representación, puesto que en cada ciudad eligen a un grupo de personas para formar parte de ella, creando así una suerte de teatro documental o de performance. Guerrilla habla de impulsos reprimidos y de conciencias que despiertan, y se pregunta cómo es posible que vivamos en esta aparente paz mientras la guerra se desata en cada una de nuestras cabezas.

Cuándo: Del 28 de febrero al 2 de marzo. Dónde: Teatros del Canal (c/ Cea Bermúdez, 1). Precio: De 9 a 17 euros.

Mrs. Dalloway

Blanca Portillo se mete este mes de marzo en la piel de Clarissa Dalloway, el inmortal personaje creado por Virginia Woolf en 1925. En la novela, que lleva por título el nombre de la protagonista, Woolf narra un día en la vida de Mrs. Dalloway mientras ésta prepara una fiesta para su marido y va repasando su vida y las decisiones que ha tomado. Una serie de reflexiones que nos hablan de la sociedad de la época y del papel de las mujeres en ella. Esta adaptación teatral está dirigida por Carme Portaceli.

Cuándo: Del 28 de marzo al 5 de mayo. Dónde: Teatro Español (c/ Príncipe, 25). Precio: De 5 a 22 euros.

No Sleep Til Brexit / We're Still Here

Sleepwalk Collective son una compañía de arte en vivo y teatro experimental que desarrolla su trabajo a caballo entre España y Reino Unido. En marzo, y con el Brexit como telón de fondo, tomarán el Centro Cultural Conde Duque durante una semana, comisariando un micro festival en el que habrá espectáculos, charlas, encuentros y acciones escénicas a cargo de artistas británicos en colaboración con comunidades madrileñas.

Cuándo: Del 28 al 31 de marzo. Dónde: Centro Cultural Conde Duque (c/ Conde Duque, 11). Precio: Varía en función de la actividad.

Para los festivaleros

De enero a septiembre, Madrid es un festival. A comienzos de año, la quinta edición del Inverfest (diferentes espacios de la ciudad) nos invita a calentar motores con los conciertos de Rodrigo Cuevas, Sr. Chinarro, Albert Pla, Bely Basarte o Dulce Pontes, entre muchos otros. En el mes de abril, el Mulafest (Feria de Madrid) nos traerá lo último de la cultura urbana con una edición en la que México tendrá un gran protagonismo. En mayo, tomará el relevo el festival Tomavistas (Parque Enrique Tierno Galván) con bandas internacionales como Beach House, Deerhunter o Cigarettes After Sex y locales como Hinds, Las Odio o Carolina Durante. Junio y julio serán los meses más potentes en lo que a festivales se refiere. Entre todos ellos, destacan Noches del Botánico (Real Jardín Botánico de Alfonso XIII), que acaba de desvelar su primera confirmación de 2019: la canadiense Loreena McKennitt; Paraíso (Campus de la Universidad Complutense) que nos permitirá disfrutar, en su segunda edición, de la música electrónica sin masificaciones, con nombres como los de Bob Moses, Pional o Kalabrese; y Mad Cool (Valdebebas-Ifema), que cuenta este año con un cartel de lo más potente, en el que figuran bandas como The Cure, The National, Bon Iver o The Chemical Brothers. Ya en septiembre, podremos dar por cerrada la temporada festivalera en Madrid con el DCODE (Campus de la Universidad Complutense).

Para aprender sobre Historia de Madrid

Centenario del Metro de Madrid

El 17 de octubre de 1919, el rey Alfonso XIII inauguraba el primer tramo del Metro de Madrid y unos días después, los madrileños comenzaban a utilizarlo. En 2019, el suburbano cumple 100 años de vida y lo celebra con varias exposiciones, música, una acción solidaria, talleres infantiles y una carrera popular que recreará el primer trayecto de la historia del metro entre Sol y Cuatro Caminos.

Cuándo: Durante todo el año. Dónde: Diferentes espacios de la ciudad y del Metro de Madrid. Precio: Gratuito.

Centenario del Palacio de Cibeles

Otro icono de la ciudad que cumple un siglo en 2019 es el Palacio de Cibeles, hoy sede del Ayuntamiento y de CentroCentro. A lo largo de todo el año, este emblemático edificio acogerá varias exposiciones en torno a la conmemoración de su centenario; la primera de ellas, Tramas. El Palacio visto por David Bestué, se abrirá el 31 de enero. El 14 de marzo, día en que se inauguró oficialmente el Palacio de Cibeles en 1919, habrá una verbena en la Galería de Cristal, la fachada tendrá una iluminación especial y se podrá acceder de forma gratuita al Mirador. Después del verano, se organizará un programa de actividades de 36 horas en Palacio.

Cuándo: Durante todo el año. Dónde: Palacio de Cibeles (Plaza de Cibeles, 1). Precio: Gratuito

