Una ruta por los diez comercios que más tiempo llevan abiertos en Madrid

Sus paredes, sus columnas, su mobiliario, su decoración, incluso sus fachadas… Casi todo recuerda a otra época en los 170 locales comerciales centenarios que según el Ayuntamiento de Madrid sobreviven en la ciudad. Entre ellos, cuatro farmacias, tres restaurantes, un hotel, una librería y una droguería pueden presumir de ser uno de los diez establecimientos más veteranos de la capital.

Farmacia Reina Madre (1578)

Comercios centenarios, botica Reina Madre. SANTI BURGOS

El número 59 de la calle Mayor alberga el comercio más antiguo de todo Madrid. Lo que no muchos saben es que no siempre estuvo ahí. Fue en 1914 cuando se trasladó, con toda su estructura, desde la calle Sacramento hasta el lugar en el que sigue hoy en día. Llamada Reina Madre por Isabel de Farnesio, segunda esposa de Felipe V, los albarelos que aún se conservan en la farmacia llevan el escudo de esa misma familia italiana.

En su almacén esconde un secreto como el túnel subterráneo que conecta el local con el Palacio Real, y que ahora permanece tapiado. Curiosidades que han acabado convirtiendo el local en un punto de atracción para los miles de turistas que realizan visitas guiadas por el centro de Madrid, que se mezclan con los clientes habituales. “Ayer vino una señora y dijo que llevaba 60 años viniendo a comprar aquí”, cuenta Mari Luz López, encargada de la farmacia.

Hotel Petit Palace Posada del Peine(1610)

Hotel Petite Palace GETTY

Hace ya más de 400 años que Juan Posada abre las puertas de esta fonda, situada estratégicamente junto a la Casa de Postas, principal parada de diligencias de la Villa, a la que llegaban granjeros y comerciantes con productos de las provincias que pernoctaban uno o dos días en la capital. Este alojamiento, que cerró a principios de los años setenta y reabrió en 2005 de la mano de la cadena hotelera Petit Palace, debe su nombre al característico peine atado a una cuerda, para impedir que los viajeros se lo llevaran, que se encontraba en cada una de sus habitaciones.

Posada de la Villa (1642)

Posada de la Villa, restaurante centenario del Madrid de los Austrias. KIKE PARA

Las modas pasan y esto permanece. La posada de la Villa, en la calle Cava Baja, es parte de la historia de Madrid. En cada rincón del restaurante se puede sentir y oler el Madrid castizo, tradicional y conservador de siempre. Las sillas talladas con el nombre de sus comensales, el horno de leña en donde se hace el cordero desde 1645 y los pucheros de cerámica en donde calientan el cocido. En 1642 se convirtió en la primera posada de la Corte donde se daba comida y aposento a los viajeros que llegaban a Madrid. Por aquel entonces los arrieros y viajeros que allí acudían llevaban su comida y se les servía el vino. Era el punto de encuentro de labradores, ganaderos y artesanos que acudían a la capital a hacer negocios. Y funcionó hasta 1980 como posada. “En 1982 Félix Colomo restauró la posada y sigue intacta desde ese momento”, cuenta su director Antonio Pino.

La especialidad de la casa es el cordero asado en Horno de leña y el cocido de puchero.

Librería San Ginés (1650)

Libreria San Gines SANTI BURGOS EL PAÍS

Fundada en 1650, se trata de un pequeño espacio para encontrar tesoros antiguos, libros, láminas o cualquier curiosidad que sea de segunda mano. A pesar de ser un espacio reducido, los turistas y clientes habituales suelen reunirse en torno a su mesa al aire libre para encontrar ese libro ya descatalogado desde un euro. Cada mañana sacan cientos de libros de la caseta de madera situada en el pasadizo de San Ginés para colocarlos cuidadosamente en los anaqueles. La misma operación se repite, 363 días al año, o lo que es lo mismo, todo el año excepto los días de Navidad y Año Nuevo. Los libros que están a la venta son usados, en su gran mayoría en castellano, de historia, literatura, acción… con precios a partir de un euro.

Farmacia León 13 (1700)

Farmacia Leon, Madrid Julian Rojas

En la Calle del León 13, en el Barrio de Las Letras, todavía se conserva una botica del Siglo de Oro. Al entrar en la farmacia se percibe su aspecto de comercio antiguo. En la fachada una cerámica de color blanco y azul con la figura de un león ha cuidado a sus dueños desde hace tres siglos. Dentro del establecimiento resalta su caja registradora de 1800, el botamen con tarros y copas algunos todavía con el sello de uno de sus antiguos propietarios: medicamentos Ortega. Su actual dueña, Pilar Antón adquirió la farmacia hace ocho años y desde ese momento se ha interesado por sus primeros propietarios. El primer documentado en este lugar es don Pedro Serrano en 1800, cuenta Antón que recuperó el testamento de éste de la iglesia de San Sebastián. Dentro de la farmacia todavía se conserva la cueva y el pozo que se utilizaban para obtener el agua y almacenar las materias primas.

Restaurante Casa Pedro (1702)

Comercios centenarios, Casa Pedro en Fuencarral. SANTI BURGOS

Situado en el antiguo pueblo de Fuencarral, ahora distrito de Madrid, Casa Pedro (Nuestra Señora de Valverde, 119) es el único de los diez locales comerciales más antiguos de la capital fuera del centro. Pedro, su dueño, es el último miembro de la familia Guiñales que nació, hace 70 años, en la planta de arriba del restaurante, donde vivían hasta que se mudaron para convertirla en otro comedor más del local. “A mi abuelo le obligaron a quemar las escrituras. Según los datos, el restaurante funciona desde 1702, aunque nosotros desconocemos esa parte de la historia. Sabemos la historia desde mi tatarabuelo, que lo fundó en 1825 como Casa La Pascuala”, confiesa Guiñales. Después, en 1913, cambió su nombre por Casa La Silvestra, y con la entrada de su padre pasó a llamarse Casa Pedro.

Restaurante Sobrino de Botín (1725)

Comercios centenarios, Restaurante Sobrino de Botín SANTI BURGOS

Antonio González y José González heredaron el restaurante Sobrino de Botín (Cuchilleros, 17) de su padre, que a su vez lo había heredado de su abuelo. Este se encargó de mantener todo como lo habían dejado los Botín, la familia francesa que le traspasó el negocio después de fundarlo en 1725 sobre una bodega del siglo XVII. Al no haber cambiado nunca de nombre ni de ubicación, el Libro Guinness de los Récords les concedió el honor de reconocerlo como el restaurante más antiguo del mundo.

Pasear por sus cuatro plantas es como viajar en un túnel del tiempo. En sus mesas han brindado y degustado su plato típico, el cochinillo, personajes como Truman Capote o Ernest Hemingway, que incluso llegó a ambientar el final de uno de sus libros, Fiesta, en el comedor de la primera planta del Botín. Un plato cocinado a fuego lento un horno que, por cierto, está operativo desde el primer día que aquella familia francesa inauguró el local, hace ya casi 300 años. Y que no tiene intención de apagar. “De momento, ya tenemos una cuarta generación que asumirá el control cuando nosotros nos vayamos”, asegura Antonio González, de 67 años.

Almacenes el Botijo (1754)

Almacenes el botijo INMA FLORES

Lo que fue un bazar hace más de 250 años, se convirtió, antes de la Guerra Civil, en una droguería. Tras las dos últimas reformas no quedó prácticamente nada del mobiliario antiguo. El mostrador de mármol y las estanterías de madera desaparecieron. De aquellos años solo quedan el botijo que cuelga encima de la puerta, y el mármol situado en la entrada.”Te tienes que actualizar. Con lo bonito y tradicional en mi gremio no vendes. No se ven los productos”, cuenta Mercedes Rodríguez, su dueña. El Botijo pertenece a la misma familia desde que se fundó. Seis generaciones que han pasado de vender juguetes alpargatas, pólvora o mimbres, a vender colonias y pinturas.

Farmacia Deleuze (1780)

Farmacia Deleuze, sita en la calle San Bernardo y fundada en 1780. KIKE PARA

Isabel García Parreño (Madrid, 57 años) es la dueña de la farmacia Deleuze desde hace 23 años. La botica lleva en el número 41 de la calle san bernardo desde 1780. Todavía conserva los frescos en el techo y el estilo barroco en todas las estanterías de oro que proceden de la real fábrica del Retiro García no ha dejado que la publicidad de los medicamentos tape esta reliquia arquitectónica. “Todo sigue igual menos la lámpara”, afirma orgullosa García.

Farmacia Malasaña (1798)

Los bustos de Hipócrates y de Galeno, dos de los padres de la medicina antigua, presiden una farmacia en el que las columnas jónicas de madera de su interior retrotraen a todo aquel que entra a un tiempo pasado, cuando pasó de ser una botica a convertirse en el negocio que hoy se mantiene en la Plaza de San Ildefonso.

Farmacia Malasaña, sita en la Plaza de San Ildefonso y uno de los establecimientos centenarios de Madrid. KIKE PARA

En 1912 fue adquirida por los Puerto, familia que la dirigió hasta 2015, cuando la vendieron a su actual propietario, Carlos González Bosch. Con su llegada cambió el nombre del local, hasta entonces llamada Farmacia Puerto, pero no su esencia. “En los cambios que hicimos tuvimos mucho cuidado de no cambiar nada de lo antiguo”, reconoce González Bosch acerca de la reforma que amplió la farmacia, convirtiendo el antiguo almacén en una parte más del local.

Todavía hoy, varios clientes llegan a la farmacia preguntando por el ungüento callicida, una especie de fórmula magistral que realizaba la familia Puerto según cuentan las encargadas de la farmacia. “Muchos nietos de antiguos compradores vienen buscando esa sustancia que compraban sus abuelos sigue en venta”, afirman.

