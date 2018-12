Madrid desactiva el protocolo por alta contaminación desde el sábado

El Ayuntamiento de Madrid ha acordado desactivar para el sábado 29 de diciembre el Protocolo para episodios de alta contaminación por dióxido de nitrógeno (NO 2 ), al reducirse los niveles de contaminación en la ciudad y haber mejorado las condiciones de ventilación atmosférica. A ello se une que empieza un fin de semana con una gran salida de madrileños por la Nochevieja.

Durante hoy viernes, 28 de diciembre, continúa el escenario 2. Se permite la circulación de todos los vehículos para facilitar los desplazamientos navideños. Sí se mantiene la restricción al aparcamiento en zona SER, quedando limitada a vehículos con distintivo Cero emisiones y ECO, de acuerdo con el escenario 2 del protocolo. Además, hoy continúa la limitación de la velocidad a 70 kilómetros por hora en la M-30 y accesos desde M-40 para todos los vehículos. También se recomienda el uso del transporte público y de los aparcamientos disuasorios.

La clasificación ambiental de la DGT divide a los vehículos en cinco categorías: los más viejos y contaminantes -categoría A-, a los que no les corresponde distintivo; y las cuatro categorías restantes: B, C, ECO y CERO, que sí pueden obtenerlo. El Ayuntamiento recomienda llevar visible la etiqueta a los vehículos que les corresponda, pero no será obligatorio hasta el 24 de abril de 2019.

La Empresa Municipal de Transportes ha reforzado este viernes el servicio de autobuses en 55 líneas de la red diurna para hacer frente al previsible incremento de demanda ante la activación de las medidas previstas en el escenario 2. Este refuerzo se llevará a cabo, fundamentalmente, en las líneas que cubren las relaciones entre la periferia y el centro de la ciudad y en las líneas que cubren itinerarios transversales entre los distritos externos a la almendra central de la capital. El incremento de servicio se distribuye homogéneamente por todas las áreas geográficas de Madrid.

El Ayuntamiento de Madrid ha agradecido a la ciudadanía su colaboración en el cumplimiento de las medidas adoptadas durante este nuevo episodio de alta contaminación, y a los medios de comunicación por su difusión y la información de servicio, que han contribuido a la mejora de la situación.

Sigue con nosotros la actualidad de Madrid en Facebook, en Twitter y en nuestro Patio de Vecinos en Instagram