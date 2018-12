Los aparcamientos disuasorios no terminan de arrancar

Los expertos en movilidad y medio ambiente consideran que los aparcamientos disuasorios son una pata importante para disminuir el tráfico de entrada a la capital y reducir la contaminación. Sin embargo, los planes del Ayuntamiento y de la Comunidad para poner en marcha estas infraestructuras avanzan a paso lento. El Gobierno regional anunció en septiembre que construiría cuatro estacionamientos de este tipo e integraría en la red otros cinco existentes antes de las elecciones de mayo, pero las obras no han comenzado y ninguno de ellos tiene fecha de apertura. El Consistorio, por su parte, prometió poner en marcha 12 lugares en los que dejar el vehículo para coger el transporte público, pero por ahora solo ha edificado tres y promete arrancar otros tres en 2019.

El presidente regional, Ángel Garrido, vendió a bombo y platillo en septiembre su plan de aparcamientos disuasorios con el que pretendía lograr 91 emplazamientos con más de 46.000 plazas en diez años. Sin embargo, por ahora solo se contempla integrar cinco estacionamientos en la red pública: los de La Poveda, Rivas Futura y Rivas Vaciamadrid, Colmenar Viejo y Ciudad Universitaria (solo este se encuentra en la capital). Este miércoles se firmó un protocolo de colaboración entre la Consejería de Transportes, la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y la Universidad Politécnica (UPM) para que este último aparcamiento forme parte del plan regional.

El aparcamiento subterráneo de la Ciudad Universitaria. GORKA LEJARCEGI

La instalación de la Ciudad Universitaria ofrece ya cerca de 1.500 plazas (que suelen llenarse casi a diario). Para que comience a funcionar como aparcamiento disuasorio, hay que instalar el sistema electrónico de control de los accesos y la señalización necesaria para que el aparcamiento sea gratuito. En cualquier caso, todavía no hay fecha para que se sume a la red. Un portavoz de la Consejería de Transportes afirma que los cinco estacionamientos que se van a integrar deben estar finalizados antes del final de la legislatura (en mayo del año próximo), si bien todavía no se conoce la fecha de su entrada en funcionamiento. En cambio, todavía no hay fecha de construcción para los otros cuatro nuevos aparcamientos de la primera fase de la red, pero en cualquier caso será en la siguiente legislatura.

Así, el plan del Gobierno regional, que cuenta con una inversión de 200 millones de euros, se encuentra en pañales. Aun así, la consejera de Transportes, Rosalía Gonzalo, sacó pecho durante la firma del convenio con las dos universidades: "Queremos que utilicen el vehículo privado y el transporte público en libertad, mientras que el Ayuntamiento de Madrid tenía planteado para esta Legislatura 12 aparcamientos disuasorios y han hecho uno. El Gobierno de la Comunidad es responsable frente a esa política de dejación de funciones del Ayuntamiento", dijo la consejera el pasado miércoles.

El Ayuntamiento de Madrid, por su parte, prometió realizar 12 aparcamientos disuasorios en esta legislatura, de los cuales únicamente tres están en funcionamiento: se trata de los del Wanda Metropolitano (San Blas y cerca de la M-40), el de Nuestra Señora del Recuerdo (Chamartín y cerca de la A-1 y M-30) y el de avenida de Portugal (Latina y cerca de la A-5). Los tres cuentan en total con 4.000 plazas para coches y, según explica una portavoz municipal suelen tener espacio libre. De hecho, en el más grande de los tres, el cercano al estadio del Atlético de Madrid, solo hay abiertas 1.600 plazas que no se llenan, cuando podría disponer hasta de 3.000 plazas. En estos parkings públicos las plazas de aparcamiento son gratuitas siempre que se presente un título de transporte usado ese día, y funcionan de lunes a sábado de 6.00 a 22.00, con una estancia mínima de cinco horas y máxima de 16.



Además, el Consistorio se ha comprometido a construir en 2019 tres nuevos aparcamientos disuasorios que deberían estar acabados a finales de ese año: se trata de los de Canillejas, Pitis y Fuente de la Mora, con un gasto de casi cinco millones de euros. Así, en Canillejas (cercano a la A-2) habrá una zona para 111 plazas de coches, 18 plazas para motos, tres puntos de recarga para vehículos eléctricos y un aparcamiento para bicicletas. Mientras, en Pitis (cerca de la M-40) se creará un parking con 402 plazas de aparcamientos para coches, 12 para personas con movilidad reducida, 34 para motos y diez puntos de recarga eléctrica, así como lugar donde dejar bicicletas. Por último, en Fuente de la Mora (cerca de la M-40) habrá 365 plazas para coches, 36 para motos, nueve puntos de recarga eléctricos y zona para bicicletas. Serán en total casi 900 nuevas plazas para coches (sumando las de recarga de vehículos eléctricos), así como 88 plazas para motos. Todos ellos cumplen con la característica de estar cerca de una vía de entrada y de una estación de metro o cercanías.





Sigue con nosotros la actualidad de Madrid en Facebook, en Twitter y en nuestro Patio de Vecinos en Instagram