La Complutense cierra sus aparcamientos a personas ajenas a la universidad

Uno de los mayores aparcamientos disuasorios de Madrid tiene los días contados. La Universidad Complutense ha tomado la decisión de vallar y colocar cámaras en los parkings de sus facultades. De esta forma, se evitarán los problemas que profesores, alumnos y trabajadores del centro tenían a la hora de aparcar debido a que cientos de madrileños residentes fuera de Madrid usaban el recinto universitario para aparcar gratuitamente durante todo el día y evitar el Servicio de Estacionamiento Regulado.

"Es evidente que resultaba difícil aparcar porque había siempre muchos coches que no pertenecían a la comunidad universitaria. Dejaban sus coches aquí, iban a trabajar en Metro y volvían al acabar", comentan desde el propio centro. Facultades como Veterinaria o Ciencias de la Información, además del Rectorado o el Pabellón de Gobierno, serán algunos de los recintos que en los próximos días pasarán a ser de uso exclusivo para los miembros de la universidad. Aunque no se conocen fechas concretas, desde la Complutense aseguran que la medida no tardará mucho en ser implementada. De momento, los operarios trabajan en la colocación de las vallas en las diversas facultades

Para acceder a los aparcamientos de las diferentes facultades, los miembros de la comunidad universitaria dispondrán de un carnet con chip. El horario en el que estarán abiertos es otra de las cuestiones aún sin resolver, aunque desde la universidad apuntan a que se podrá entrar siempre que los centros están abiertos, algo que implicaría su cierre también durante los fines de semana.

ampliar foto Detalle de un cartel. Jaime Villanueva

Otra de las consecuencias que podría traer el cierre al público de los aparcamientos sería el fin de los macrobotellones que se realizaban en Ciudad Universitaria, entre ellos el polémico San Cemento. El vallado de las facultades podría suponer un golpe definitivo a las celebraciones de los estudiantes después de que en los últimos años ya se haya visto reforzada la presencia policial en los últimos años.