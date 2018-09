Garrido apuesta por los aparcamientos disuasorios

El debate del estado de la región examina el futuro de Ángel Garrido. El presidente de la Comunidad llega a la cita después de apenas 100 días en el cargo, tras capear la tormenta generada por la dimisión de Cristina Cifuentes, y sin saber aún si Pablo Casado apostará por él como candidato del PP en las elecciones autonómicas de mayo de 2019. En consecuencia, Garrido se enfrenta a una prueba de fuego, y para apagar las llamas de la tensión interna que divide a su formación ha preparado un discurso en el que mezclará el repaso de las medidas adoptadas desde mayo; las alabanzas al Rey; la defensa de la unidad de España; y anuncios de carácter económico y social. Fuentes de su equipo avanzan que uno de los pilares de su intervención será la promesa de revolucionar la movilidad en la región con una inversión multimillonaria en aparcamientos disuasorios.

Estas son las características del plan APARCA+T. Garrido quiere invertir 200 millones en aumentar un 50% las plazas en aparcamientos disuasorios y gratuitos para los usuarios del transporte público. Construir 16 nuevos parkings en puntos estratégicos de la región ligados a los corredores de entrada y salida de la capital. Y alcanzar los 91, con un total de 46.000 plazas, en 2029. Los usuarios tendrán que justificar que han usado el transporte público para aparcar gratis.

Demostrar el uso

Sin embargo, como el mandato de Garrido acaba en 2019, y no tiene garantizado ser candidato, la ejecución de esa hoja de ruta estará rodeada de interrogantes. De hecho, la Comunidad no es propietaria de la mayoria de aparcamientos afectados por el plan, por lo que debería firmar convenios con sus titulares. No obstante, la apuesta de Garrido tiene un profundo calado político.

A menos de un año de las elecciones de mayo de 2019, el PP sigue sin candidato. Una vez confirmado que Manuela Carmena optará a la reelección como alcaldesa de Madrid, la ausencia de un rostro propio reconocible hace que la formación conservadora centre su estrategia preelectoral en la movilidad. El PP busca señalar los atascos. Criticar el proyecto de Madrid Central, que restringirá el tráfico en el corazón de la capital. Y argumentar que la lucha contra las aglomeraciones y la contaminación debe ser integral, sumando a los municipios colindantes con Madrid.

Esa propuesta difícilmente contentará a la oposición. El PSOE y Podemos recordarán a Garrido la polémica por la venta de viviendas públicas a fondos privados y que llegó al poder por el escándalo del máster de Cifuentes. Ciudadanos le reclamará que asuma sus exigencias para aprobar los Presupuestos de 2019. Y la respuesta que dé el presidente será observada con detenimiento por la dirección nacional del PP: Garrido se juega su futuro.