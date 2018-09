Ciudadanos condiciona su voto a los Presupuestos a medidas en educación, autónomos y mayores

El líder de Ciudadanos en Madrid, Ignacio Aguado, ha planteado este miércoles al Gobierno regional tres condiciones "irrenunciables" para apoyar los presupuestos de 2019, al sumar a la gratuidad de la educación infantil entre 0 y 3 años la bonificación durante un año de la tarifa de autónomos a aquellos que contraten indefinidamente a su primer empleado y la creación de 2.000 plazas en residencias de mayores en los próximos años.

"Son tres condiciones que ponemos encima de la mesa y que si el Gobierno no acepta tendrá que buscar otro partido, otro aliado, otro socio para sacar los presupuestos adelante", ha dicho Aguado durante una rueda de prensa en la Asamblea regional.

"Me parece razonable", le ha contestado desde Pelayos de la Presa el presidente de la Comunidad, Ángel Garrido, cuya consejera de Hacienda, Engracia Hidalgo, recibió las condiciones del único socio posible del Ejecutivo el martes. "Prefiero no tener presupuestos a tener que subir los impuestos", ha añadido en referencia al coste de la gratuidad de la educación infantil entre 0 y 3 años, que el PP calcula en 350 millones de euros y Ciudadanos en 35. "Creo, no obstante, por lo que me han contado, que las peticiones van en otra línea y que incluso algunas de ellas están bastante mejor perfiladas que lo que se ha podido decir estos días", ha añadido, abriendo la puerta a alcanzar un acuerdo también en esa exigencia, adelantada por EL PAÍS.

Fuentes de la dirección regional de Ciudadanos detallan que la medida no será obligatoria: las familias que prefieran inscribir a sus hijos en guarderías privadas y concertadas podrían seguir haciéndolo. Al tiempo, rechazan la posibilidad de plantear un baremo en función de la renta para decidir quién se beneficia de la gratuidad.

Con las elecciones de mayo en el horizonte, los dos partidos se echan un pulso por dejar su sello en las cuentas públicas y atraer luego a los electores.