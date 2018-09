El choque presupuestario de PP y Ciudadanos amenaza con bloquear la legislatura

El choque frontal que protagonizan el PP y Ciudadanos en la negociación de los Presupuestos de 2019 amenaza con extenderse al diálogo que deben emprender para aprobar otras leyes, bloqueando los últimos meses de la legislatura. Con las elecciones de mayo en el horizonte, los dos partidos han visto cómo una sola medida enfanga sus conversaciones presupuestarias antes de empezarlas: el presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, prefiere no aprobar las cuentas públicas a subir los impuestos para financiar la gratuidad de la enseñanza pública entre los 0 y los 3 años, como le exigió Ignacio Aguado en EL PAÍS a cambio de su decisivo apoyo. La mecha que ha encendido ese conflicto amenaza ahora con explotar reventando lo que queda de legislatura, porque el PP solo puede encontrar el apoyo de Ciudadanos para sacar adelante sus leyes.

"Apelo a la responsabilidad de todas las fuerzas políticas para que no se eche el freno de mano parlamentario en las comisiones que pueda impedir el normal desarrollo de las votaciones en la Asamblea", ha requerido este martes el vicepresidente del gobierno madrileño, Pedro Rollán. "Unas leyes saldrán y otras no", ha reconocido sobre las negociaciones pendientes sobre los Presupuestos, la ley del suelo, la de víctimas del terrorismo o la flexibilización de los horarios de las farmacias. "Pero que la cercanía de la cita electoral no afecte y supedite [todo] a los intereses de ciertas formaciones políticas. Al Gobierno y al PP no le va a afectar", ha añadido. Y ha remarcado: "Espero que el aproximarnos a una cita electoral no tenga por qué enturbiar el normal desarrollo del Parlamento regional en cuanto a la aprobación de las leyes".

No obstante, la negativa de Garrido a negociar la gratuidad de la educación infantil entre 0 y 3 años ha tensado hasta el máximo su relación con Aguado. Los dos partidos afrontan el debate desde posiciones opuestas. El PP calcula que la medida tendría un coste de 350 millones de euros, por los 35 que le asigna Ciudadanos. Garrido propone negociar un baremo que tenga que ver con la renta de las familias, mientras que Aguado quiere que sea gratis para todas. Y en medio, los 93.000 alumnos que ahora mismo asisten a ese ciclo educativo no obligatorio (40.596 en escuelas públicas, 3.451 en concertadas y el resto, en privadas) actúan como una espuela en el ánimo de los dos partidos: ahí hay una importante bolsa de electores, padres y madres que deben decidir su voto para las elecciones de mayo de 2019.

"La gratuidad de las escuelas infantiles de 0 a 3 años no es un tema de impuestos, sino de voluntad política", ha dicho este martes Aguado. "Si ellos no lo hacen, lo haremos nosotros en 2019", ha continuado, aventurando la victoria de Ciudadanos en los comicios. "El bipartidismo de PP y PSOE, cuando no saben gestionar, suben los impuestos. Tienen dinero para colocar a amiguetes en fundaciones, ¿pero no para la gratuidad de 0 a 3 años?".

Fuentes de la dirección regional de Ciudadanos afirman que el partido está dispuesto a dotar de contenido al tramo final de la legislatura, negociando con el PP la aprobación de la ley de víctimas del terrorismo, la de farmacias y la que articula la bajada de impuestos. Sin embargo, los dos partidos se disponen a echar un pulso de consecuencias extraordinarias: quien explique mejor el resultado de las negociaciones presupuestarias partirá con ventaja en la campaña electoral de 2019.