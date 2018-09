El pulso por la gratuidad de la educación publica infantil de 0 a 3 años hace peligrar los Presupuestos

El presidente de la Comunidad, Ángel Garrido, ha anunciado este lunes que prefiere no aprobar los Presupuestos de 2019 a incluir en ellos la gratuidad de la educación pública infantil entre 0 y 3 años, como le exige Ignacio Aguado a cambio del decisivo apoyo de Ciudadanos. "Supondría 350 millones y significaría que tendríamos que subir los impuestos", ha argumentado el líder del PP durante una entrevista en Telemadrid en la que sí se ha mostrado abierto a negociar un nuevo sistema que tenga en cuenta la renta de las familias para que las que ganen menos no tengan que pagar por las guarderías. Si no hubiera acuerdo, el Gobierno se vería abocado a prorrogar las cuentas de 2018.

"Lo que ha pedido Ciudadanos, en términos brutos, supondría 350 millones de euros", ha dicho el presidente regional. "Eso significaría que tendríamos que renunciar a la bajada de impuestos que tenemos ya a través de un proyecto de ley y que además tendríamos que subir los impuestos", ha argumentado. "Estamos dispuestos a llegar a un acuerdo, pero no a subir los impuestos para darle un titular a Ciudadanos", ha proseguido. "Prefiero tener Presupuestos, pero en estas condiciones también le digo que no", ha añadido. Y ha recalcado: "Estoy dispuesto a negociar cosas razonables en relación a la educación de 0-3 a años, que tengan en consideración niveles de renta, algo que ponga unos límites a algo que no tiene ningún sentido tal y como se ha formulado. Eso tendrá que pactarlo con el PSOE".

Aguado, el líder de Ciudadanos, avanzó en una entrevista con EL PAÍS que su partido condicionaba la aprobación de los Presupuestos de 2019 a que la educación pública infantil fuera gratis en Madrid entre los 0 y los 3 años. Entonces calculó que el Gobierno regional dejaría de ingresar unos 35 millones de euros. Ahora tendrá que decidir si negocia para matizar su requerimiento, o da por cerradas las negociaciones presupuestarias antes de empezarlas.

El pulso entre los dos líderes marcará el debate del estado de la región, que se celebrará este jueves y este viernes con un hito clave en el horizonte: los partidos ya se preparan para las elecciones de 2019.