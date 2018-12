El Movimiento Feminista de Vitoria ocupa un palacio para reivindicar su lucha

Tres días de ocupación feminista. En torno a un centenar de mujeres mantiene ocupado en Vitoria el palacio del siglo XVII de los Álava-Velasco, de titularidad privada, con el objetivo de "crear un espacio de mujeres para mujeres". El Movimiento Feminista ha puesto en marcha una iniciativa que ha denominado "Talka" (Choque) en un edificio que estaba abandonado desde hace una década y con sus ventanas y puertas tapiadas, salvo un pequeño acceso por la que el sábado entraron varias decenas de mujeres. "Se trata de romper el sistema" a base de buscar diferentes grietas. "Dentro del actual sistema capitalista heteropatriarcal no vamos a estar seguras, y hasta no lo derrocarlo no seremos libres", proclamaron en su comunicado. "Esta noche hemos estado durmiendo unas cincuenta", ha asegurado Aitziber, la portavoz del movimiento.

Los propietarios del edificio, una empresa de hostelería, lo han tenido vacío durante una década, tras fracasar el proyecto para hacer un hotel con encanto. Según diversas fuentes van a denunciar la ocupación ilegal a la Policía Municipal, lo que hace pensar en que los agentes podrían intentar el desalojo en horas. En Vitoria siguen ocupadas las casas de Errekaleor, -el barrio okupa más grande de España- sin que se hayan producido movimientos de desalojo, más allá de algunas amenazas cada cierto tiempo, y las de Olarizu, otro barrio en el que prácticamente ya están ocupadas todas sus viviendas. El palacio de los Álava-Velasco cuenta con tres plantas y un amplio jardín interior.

El Ayuntamiento de Vitoria, del PNV con el PSE-EE como socio, se pronunció en contra de las ocupaciones de "grupos antisistema", el pasado domingo. La Alcaldía sospecha que la izquierda abertzale esté detrás de la ocupación, alentando y dando cobertura a la entrada. Por eso propuso la firma de un documento en contra de las ocupaciones ilegales pero no recabó ningún apoyo. Por diferentes razones y en algunos casos antagónicas, el PP, EH Bildu, Podemos e Irabazi no lo respaldan. El texto finaliza: "La Junta de Portavoces rechaza firmemente la ocupación ilegal de viviendas o inmuebles, públicos o privados. No existe ninguna justificación para respaldar como gestores públicos ese tipo de acciones que vulneran la ley".

Según el comunicado de las feministas, su voluntad es quedarse.“Vamos a crear nuevos proyectos, reapropiándonos de los recursos, vamos a hacernos con lo que nos han robado”. Este espacio okupado se une a otros en el Casco Viejo como el Gaztetxe (casa de jóvenes), un viejo edificio del Obispado, o el inmueble de Los Arquillos. “Chocamos porque el feminismo no se puede entender sin conflicto, es sinónimo de lucha. Chocamos porque el feminismo no está a merced del capitalismo, si el feminismo no es anticapitalista no es feminismo. Chocamos con las instituciones: El feminismo es de izquierdas, revolucionario y radical, el feminismo es de las oprimidas”.