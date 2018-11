Colau acusa a la Generalitat de querer rebajar la obligación a los promotores de hacer vivienda social

"No entendemos qué está pasando, la medida se ha hecho con consenso y aval técnico y jurídico". "No quisiera pensar que hay presiones de grandes promotores de la ciudad o de grandes especuladores, sería inaceptable". Así ha reaccionado la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, al frenazo, en el último partido de la liga, a la tramitación de la modificación urbanística para obligar a los promotores a hacer un 30% de vivienda social. Colau ha acusado a la Generalitat de querer rebajar las obligaciones a los promotores. La norma "tiene que ser técnicamente y jurídicamente impecable antes de poderla llevar a aprobación definitiva", ha respondido el consejero de Territorio, Damià Calvet.

Teniendo en cuenta los tiempos de la administración, la tramitación de la modificación del Plan General Metropolitano (PGM) ha ido a toda pastilla. La idea del 30%, que contempla en la Ley del Derecho a la Vivienda, la lanzaron en febrero pasado las entidades que luchan por el derecho a la vivienda. Colau la hizo suya, la tramitó en el Ayuntamiento, consiguió el apoyo del PDeCAT, ERC, PSC y la CUP, y en septiembre se aprobó en el pleno municipal. Pero falta un último trámite: el visto bueno de la Comisión de Urbanismo de la Generalitat. La Comisión se iba a celebrar este miércoles, pero el gobierno catalán ha planteado una modificación del texto y el gobierno municipal se ha plantado y ha pedido la suspensión. De hecho, la Generalitat siempre ha puesto reparos al texto.

La alcaldesa ha puesto el grito en el cielo, ha reprochado a la Generalitat el intento de rebajar la imposición a los promotores y ha insinuado que obedece a presiones de promotores o inversores. "El PDeCAT y ERC votaron a favor, ¿si consideraban que era válida la norma, por qué no lo es en la comisión? No es un debate, el 30% tiene aval técnico y jurídico, la función de la Generalitat no es rebajar textos y menos en una cuestión tan importante como la vivienda", ha espetado. "No quisiera pensar que la Generalitat cuestiona la soberanía del Ayuntamiento", ha dicho. Y ha arremetido contra los promotores: "Podrán seguir haciendo negocio, pagar a sus trabajadores, lo que no podrán es forrarse a costa de un bien de primera necesidad".

La rebaja que plantea la Generalitat es una cuestión muy técnica. Se trata de la petición de eximir de hacer el 30% de vivienda social a los propietarios que compraron suelo durante el primer semestre de 2016. El indulto estaría argumentado para garantizar la viabilidad de los proyectos de las empresas. Es decir, que al precio que compraron el suelo en esas fechas, les salieran los números pese a hacer pisos más baratos. La modificación aprobada por el Ayuntamiento prevé que en ese periodo solo hagan un 20% de pisos sociales. El indulto es completo para los que compraron entre junio de 2016 y hasta que se apruebe definitivamente en la Comisión de Urbanismo de la Generalitat.

Las entidades promotoras de la medida también se han mostrado muy molestas. Representantes de la FAVB, el Sindicato de Inquilinos, la PAH y el Observatorio DESC. "Exigimos que se apruebe, se aplique y no se modifique el texto que salió del pleno del Ayuntamiento de Barcelona", ha reclamado Guillem Domingo, del DESC. "El sistema transitorio de la aplicación del 30% [las exenciones citadas] es plenamente legal, seguro y está fundamentado. Es solvente porque se adapta a lo que dice la ley del derecho a la vivienda", ha dicho y ha recordado que muchos promotores ya se han escapado de la medida al pedir licencias para sus proyectos durante los últimos meses.