La Comunidad Valenciana y Baleares unidas en defensa del Corredor Mediterráneo

El president de la Generalitat, Ximo Puig, y la presidenta del Govern de les Illes Balears, Francina Armengol, insisten en que hay que unir fuerzas en favor del Corredor Mediterráneo, infraestructura estratégica y vital para la competitividad de las empresas de estas dos autonomías.

Puig y Armengol han protagonizado la última edición de los Foros SER al que han acudido los principales agentes políticos, económicos y sociales de la Comunidad Valenciana, y han coincidido en que estarán vigilantes durante los próximo años para que se concreten los plazos comprometidos por parte del Gobierno de España, algo en lo que confían.

Y es que este corredor acaba con la imagen de la España radial que, según Armengol, ha condenado a las autonomías de la periferia que han visto lastrada sus posibilidades. Para Puig, este centralismo no es inteligente y “si la Comunidad tuviera las infraestructuras que merecemos a España le iría mejor”.

Puig y Armengol han coincidido en que la Comunidad Valenciana y las Baleares están infrafinanciadas por parte del Estado, y han insistido en que seguirán reivindicando, al Gobierno socialista de Pedro Sánchez, que se apruebe un nuevo sistema de financiación.

Mònica Torres

Los dos presidentes autonómicos han recordado que durante los últimos cuatro años ha habido tres gobiernos en España, lo que ha dificultado que se haya llegado a un acuerdo. Armengol ha afirmado que “necesitamos los presupuestos generales del Estado” que, de momento están complicados por la falta de apoyos al Gobierno. Por eso, ha pedido a todos los partidos generosidad, tal y como hubo hace 40 años cuando se aprobó la Constitución.

Para Armengol, Cataluña tiene en estos momentos un gobierno “radical e irresponsable”, mientras el ejecutivo central intenta acercar posturas desde la colaboración, facilitando los mecanismos para que Cataluña se sienta cómoda dentro de España.

Puig cree que la solución no pasa por los dogmatismos, sino por el diálogo constante. Las declaraciones de Torra “son intolerables, improcedentes e impresentables”, aunque ha afirmado que no se “combaten”, como ha pasado en Andalucía, “con otro radicalismo extremista”. “La amenaza del 155 no es la solución, pero hay que hacer cumplir la ley”, ha recordado el jefe del Consell.

El dirigente valenciano ha vuelto a insistir en que “más pronto que tarde la Comunidad Valenciana tiene que tener su singularidad en el calendario electoral, para que exista un debate propio respecto a la capacidad de gestión de su autogobierno”.