El comité de empresa de TV3 se rebela contra el reparto de cargos internos entre los partidos

La distancia que hay entre los órganos de gobierno de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) y los representantes políticos del Parlament catalán, de quienes depende la renovación de los consejeros de la CCMA, y los trabajadores de TV3 y de Catalunya Ràdio es cada vez mayor. Ahora, tras el prácticamente pacto sellado entre Junts per Catalunya, Esquerra y Ciudadanos para el reparto de sillas en el consejo de la corporación y la dirección de los dos medios públicos, los trabajadores, a través del comité de empresa, han vuelto a rechazar la "subasta" de cargos y avanzan que convocarán un referéndum entre la plantilla a principios de año para someter a votación el sistema de elección de los consejeros.

"Lo que se consultará a la plantilla es la postura mantenida desde el comité de que los consejeros de la CCMA sean elegidos por una amplia mayoría del Parlament y con criterios profesionales", han apuntado desde el comité de empresa. De esa forma, rechazan el acuerdo inicialmente cerrado entre las dos formaciones del gobierno catalán y C's que supondría la mayoría absoluta -cuatro consejeros y la presidencia- para JuntsxCat y ERC y otros dos consejeros para C's y el PSC. "Los consejeros propuestos responden a fidelidad política e intereses de los lobbys del sector audiovisual que no auguran nada bueno para la televisión y la radio públicas. Tampoco en este reparto se respetan los criterios de paridad de género", sostiene un comunicado del comité de empresa. Según el preacuerdo político alcanzado a tres bandas, los nuevos consejeros serían Saül Gordillo -que asumiría también la presidencia- y Rosa Romà, a propuesta de ERC; Miquel Calçada y Sílvia Cóppulo, por JuntsXCat; Xavier Marcè, a propuesta del PSC, y Eladio Jareño, el elegido por Ciudadanos.

"Reclamamos que el pacto no se haga efectivo y que se culmine con urgencia en el Parlament la reforma de la ley de la gobernanza de la CCMA aprobada por unanimidad de todos los grupos -en la anterior legislatura- y que prevé la selección de directivos con garantías de independencia y profesionalidad dejando atrás las cuotas partidistas y el control de los medios por cargos de confianza del Govern", apunta la nota. Además del referéndum, que tendría efectos relativos, tal como reconocen los propios trabajadores -se hizo una consulta parecida en la que salió por abrumadora mayoría el cese de Brauli Duart al frente de la CCMA, que no tuvo efecto alguno-, el comité apunta a un calendario de movilizaciones a partir de enero entre las que no se descartarían paros. "Todo eso se acabará de perfilar en las próximas semanas", apuntan desde el comité que no da carta de veracidad a la aparente marcha atrás del C's del pacto anunciado la semana pasada.

Con todo, la dirección de los órganos de gobierno no es el único asunto que preocupa a la plantilla de trabajadores que ven como se está "incumpliendo" el acuerdo para recuperar las 35 horas semanales, además de otros temas, como la aprobación de un contrato programa anual que de estabilidad a la financiación, una apuesta "decidida" por la producción interna y el impulso por la producción de contenidos para atender a las nuevas formas de consumo audiovisual.