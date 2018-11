Los comunes impulsan la reforma de la CCMA

La Mesa del Parlament tramitó ayer la proposición de ley para reformar la Ley de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA), con la firma de todos los grupos. La iniciativa ha partido de Catalunya en Comú, que ha rescatado el documento registrado en julio de 2017 y que decayó al acabar de forma abrupta la legislatura tras la aplicación del artículo 155. El documento recoge la necesidad de recuperar las mayorías cualificadas para reformar la composición y elección de los miembros de la CCMA con el apoyo de las dos terceras partes de los diputados tal y como se hacía antes de la reforma aplicada durante el mandato de Artur Mas.

Marta Ribas, diputada de los comunes, explicó ayer que desde hace tiempo querían rescatar el texto y confía en que la tramitación no se demore. “Solo se aprobaban mociones y resoluciones solicitando la reforma y había que hacerlo ya”, dijo. La ecosocialista expresó su confianza de que la proposición de ley no reciba enmiendas a la totalidad y que se acelere en una ponencia rápida. “Esperamos que se sustente en grandes mayorías”, afirmó.

El Parlament aprobó en octubre una moción para reformar la ley del audiovisual —con el voto en contra de los grupos independentistas— a la que aspiran también los trabajadores públicos. El mandato de los dirigentes de los órganos de dirección está caducado y no ha sido renovado por la falta de acuerdo entre Junts per Catalunya y ERC. Las dos formaciones se han acusado de bloquear la operación. La oposición les culpa de repartirse la dirección de los medios: ERC asumiría la presidencia de la CCMA, la dirección de TV3 y de los informativos de Catalunya Ràdio y Junts per Catalunya, la vicepresidencia de la CCMA, la dirección de la radio y los informativos de TV3.

La proposición de ley contempla que la CCMA pase ahora a contar entre cinco y siete miembros, que sean elegidos con mayorías cualificadas y no simples y que cuenten con el apoyo mínimo de tres grupos. El texto también contempla que la dirección de los medios sea sometido a un concurso de selección convocado por el Consejo Audiovisual de Cataluña.