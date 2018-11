La pugna entre JxCat y Esquerra posterga la renovación en TV3

La reforma de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA), instada por el pleno del Parlament y reivindicada por los trabajadores de los medios públicos, tendrá que esperar. Junts per Catalunya y Esquerra apuestan por postergar el anunciado cambio legal —que entre otras cosas instauraba un concurso público— y por ahora solo renovarán el consejo de la CCMA, con un mandato ya caducado, y la dirección de TV3 y Catalunya Ràdio. Fuentes de ambas formaciones se acusan mutuamente del bloquear la operación si bien esperan tener un acuerdo para antes de Navidad.

La renovación de los órganos de dirección de la CCMA fue una de las piezas del pacto de Gobierno entre Junts per Catalunya y ERC, pero casi once meses después del inicio de la legislatura, los cambios siguen empantanados. Ambas partes se habían fijado fechas para desbloquear los nombramientos pero las han incumplido una tras otra. La idea inicial era hacerlo en el tercer pleno tras la conformación del Govern. Después se habló de antes de las vacaciones de verano. Ahora, apuntan esas fuentes, la idea es tener el acuerdo antes de Navidad. Los socios de Govern trabajan en un acuerdo global para cambiar los consejos de diferentes organismos de la Generalitat que ya tienen sus mandatos caducados pero para el que necesitan pactar con otros grupos parlamentarios.

El pacto entre ambas formaciones independentistas establece que los republicanos ostenten la presidencia de la CCMA, la dirección de la televisión autonómica y de los informativos de Catalunya Ràdio. La llamada llista del president, por su parte, se quedaría con la vicepresidencia de la Corporación, la dirección de la radio pública y la de los informativos de la televisión. Un reparto de sillas que, precisamente, el Parlament había rechazado por unanimidad en 2017 y que los trabajadores de los medios públicos critican. La Cámara ha aprobado varias iniciativas para que el consejo de la Corporación, su máximo órgano de Gobierno, sea elegido por una mayoría de dos tercios de los diputados. También se quería establecer que los directores de los medios fueran elegidos mediante un concurso público.

Cargos cruzados para mantener el equilibrio Junts per Catalunya y Esquerra, que tendrían la mayoría en el consejo de la CCMA, podrán designar el presidente y vicepresidente de la Corporación; los directores de TV3 y Catalunya Ràdio y sus respectivos informativos. Ambas formaciones se entrecruzan los cargos para crear contrapesos. Entre las quinelas para presidir la Corporación está Saül Gordillo, que sería propuesto por Esquerra Republicana. Junts per Catalunya, que designa al vicepresidente, sopesa ubicar allí a Francesc Pena. En la dirección de Catalunya Ràdio, algunas fuentes ubican a Jofre Llombart si bien el entorno del expresidente Carles Puigdemont quieren reservar esta posición para Xevi Xirgo.

“No han servido de nada las iniciativas parlamentarias para hacer los cambios. Vemos poca voluntad política para regenerar y despolitizar los medios públicos”, aseguró ayer Roser Mercader, del comité de empresa de la CCMA. “Estamos hartos de ser atacados salvajemente por la oposición y patrimonializados por el Govern”, agregó.

Públicamente, tanto Junts per Catalunya como Esquerra insisten en que siguen negociando y declinan dar más detalles. Su compromiso, insisten, es el de cambiar la ley. Pero en privado, los reproches saltan. Fuentes de Esquerra acusan a Junts per Catalunya de ignorar el pacto al querer que se acuerden todos los nombres pese a la división establecida. “No solo pasa en la Corporación, ya ha pasado con los nombramientos en las consejerías republicanas”, lamenta un alto cargo. Incluso dentro de Junts per Catalunya las sensibilidades también chocan y mientras que desde el entorno del expresidente Carles Puigdemont se proponen algunas cosas, el PDeCAT puja por otras.

Pero previamente al baile de nombres para dirigir los medios y sus espacios informativos está la designación de los seis representantes del consejo. Los actuales ya tienen su mandato caducado. Sin embargo, la fórmula para traspasar la aritmética parlamentaria a un órgano con seis sillas también es motivo de disputa.

Cuando se conformaron las comisiones parlamentarias, por ejemplo, se aplicaron dos modelos de reparto, con resultados idénticos: Ciudadanos debería tener dos representantes; Junts per Catalunya, otros dos; Esquerra, tiene derecho a una silla y el PSC, a otra. Los socialistas se agarran a ese hecho para reivindicar su derecho a tener representación en el consejo de la CCMA.

Hasta ahora las formaciones independentistas tenían una mayoría en el órgano rector de la CCMA pero ahora solo podrían mantener gracias al voto de calidad de los republicanos. “Esquerra tiene miedo de tener la presidencia y el voto de calidad, pero solo contar con un representante en el Consejo”, dicen fuentes de la llista del president. Desde el partido de Oriol Junqueras, sin embargo, niegan ese extremo y remarcan “la interinidad” de la nueva dirección de los medios, ya que entienden que se comenzaría a tramitar en breve una nueva ley para los medios públicos.

Ambos partidos también aceptan lo “antiestético” que resultaría que el primer gran acuerdo en el Parlament, con Ciudadanos y el PSC de por medio, fuera para repartirse el poder en la Corporación. Sin embargo, un gran pacto con la formación naranja (36 escaños) y los socialistas (17) implicaría superar con creces el umbral de apoyo que en su día pidieron el mismo Parlament y los trabajadores de los medios.

La ley actual también dice que el Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC) tiene que presentar un informe de idoneidad de cada uno de los candidatos a consejero de la Corporación que los partidos sometan al pleno. Algunos de los consejeros del CAC, por su parte, también tienen el mandato caducado. Los independentistas sopesan primero renovar la Corporación y posteriormente desbloquear la CAC. La proximidad de las elecciones municipales y europeas no facilita tampoco las negociaciones.