La receta de magdalenas de Manuela Carmena

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, se estrenó en Instagram el pasado domingo publicando una imagen en la que aparecía cocinando unas magdalenas "aprovechando el poco tiempo libre" del que dispone. Dos días después, y ante las muchas preguntas que asegura haber recibido sobre la receta, ha decidido publicar este martes a través de las historias de la red social el método para elaborar el dulce con la Thermomix. Estos son los cinco pasos necesarios:

1- Poner en el vaso un cubilete de azúcar glas y dos huevos, y batir con la mariposa a velocidad de 3 y con grado 40 durante 3 minutos. Quitar la temperatura y ya sin temperatura, batir otros tres minutos a la misma velocidad.

2.- Añadir un pellizco de sal y 100 gr de mantequilla líquida. Batir a velocidad 2,30 durante unos segundos.

3.- Añadir un cubilete y 3/4 de harina con levadura incorporada, y batir a velocidad 2 durante unos segundos.

4.- Rellenar las blondas – que ponemos encima de moldes de magdalenas de silicona– con la mezcla hasta la mitad y añadir una pizca muy generosa de azúcar en la superficie de cada una.

5.- Meter al horno a 180 grados durante 20 minutos.

La alcaldesa también ha aprovechado el día de hoy para compartir en una publicación que le "encanta leer en el Metro rodeada de madrileños leyendo". Además, ha recomendado a todos sus seguidores el libro The Strange Alchemy of Life and Law, escrito por Albie Sachs, un exjuez del Tribunal Constitucional al que conoció en Sudáfrica cuando viajó para colaborar con Naciones Unidas. "Un ejemplar activista y juez blanco cuya oposición al apartheid le costó sufrir un atentado con coche bomba por el cual perdió un brazo", ha escrito Carmena en una publicación que ha superado los 6.500 likes.

Desde que se estrenó en Instagram hace tan solo dos días, Carmena ha alcanzado la cifra de 19.000 seguidores. La alcaldesa, con la ayuda de su equipo, es muy activa en las redes sociales. Solo en su perfil de Twitter cuenta con más de un millón de seguidores. En Facebook, por su parte, está cerca de alcanzar los 180.000.

