La proximidad de las elecciones de 2019 frena la ayuda municipal a los menores migrantes

La escena se produce con los trazos negros y rojos de un cuadro de Ramón de Vargas como testigo. El presidente de la Comunidad, Ángel Garrido, se ha desplazado hasta Horcajuelo de la Sierra, donde está el museo que acoge la obra del artista. Allí se le acercan un grupo de vecinos de Somosierra, el pueblo al que se trasladará un grupo de migrantes si los técnicos de la Comunidad confirman que el proyecto es viable.

—Tenemos miedo, dice una vecina.

—¿Por qué?, se sorprende Garrido.

—Porque Somosierra será una cárcel de lujo, contesta la vecina, que le entrega un dossier con mil firmas en apoyo de que los menores sean ubicados en otra localidad "debido a que el pueblo no dispone de las infraestructuras necesarias para su correcto desarrollo e inclusión en la sociedad".

El diálogo resume por qué ninguna localidad contestó a la petición de ayuda de la Comunidad, desbordada por la llegada de casi 1.000 menores migrantes en los nueve primeros meses del año, y cómo la reacción de los vecinos está marcando la acción política de muchos alcaldes.

El 1 de octubre, la consejera de políticas sociales, Lola Moreno, le envió una carta al presidente de la federación de municipios madrileños, Pedro Hita Téllez, explicitando que la región afronta una emergencia: "Me pongo en contacto contigo para solicitar vuestra colaboración. Nos urge encontrar espacios para alojar y atender a menores extranjeros no acompañados que están en nuestra región". Tras una respuesta que sirvió como acuse de recibo, no hubo ningún ofrecimiento. Silencio administrativo.

¿Está dificultando la cercanía de las elecciones la colaboración de los municipios?

"Algo influye, pero lo peor es que algunos pensarían lo mismo si fuera septiembre de 2019", dijo una fuente con las máximas responsabilidades en la Comunidad de Madrid.

"Es urgente que los cuatro grupos parlamentarios nos reunamos, por favor, haya o no elecciones, porque es una prioridad absoluta", dijo el martes el portavoz parlamentario del PSOE, Ángel Gabilondo, que pidió un gran pacto para solucionar la situación.

PP, PSOE y Ciudadanos

"Me preocupa que el interés electoral pueda ponerse por delante de la acogida de los niños cuando tenemos unas elecciones por delante", lamentó Isabel Serra, diputada de Unidos Podemos, que subrayó que la competencia para resolver el problema es de la Comunidad. "Ha habido ofrecimientos que el PP rechaza", recordó en referencia a la residencia Palacio Valdés (Tres Cantos), donde el alcalde se opuso a la llegada de los niños. Y remató: "Echo en falta que por parte de los alcaldes y los vecinos haya solidaridad. Estamos viendo que hay un rechazo, y es un problema gordo".

Dos alcaldes del PP —Tres Cantos y Pozuelo— han mostrado su rechazo a la presencia de los migrantes. El regidor socialista de Somosierra ha hecho lo mismo. Los tres alcaldes de Ciudadanos, finalmente, dicen no haber recibido la carta, y en consecuencia eluden dar respuesta a la posibilidad de alojar a los niños en Arroyomolinos, El Molar y Villanueva del Pardillo. Frente a eso, Garrido volvió a pedir ayer colaboración a los municipios madrileños.

"Todos dicen ser muy solidarios, pero cuando llega el momento de acoger a estos niños, que son niños, plantean alguna pega", lamentó. "Ya hay muchos repartidos por muchos municipios, lo digo para tranquilidad de todo el mundo, porque no ha habido ni un solo incidente", recalcó.

Poco después de esa frase, unas vecinas de Somosierra le pedían al presidente regional que no trasladara a su pueblo a los menores.

