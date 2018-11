Ningún Ayuntamiento de Madrid se ofrece para acoger a los menores no acompañados extranjeros

Ningún municipio de la Comunidad de Madridse ha ofrecido para acoger a alguno de los 926 menores extranjeros no acompañados que han llegado a la región entre enero y septiembre. En octubre, la consejera de políticas sociales, Lola Moreno, le envió una carta al presidente de la federación madrileña de municipios, Guillermo Hita Téllez, solicitándole colaboración para recibir a los migrantes. Casi dos meses después, ningún municipio ha dado el paso, y los alcaldes recuerdan que esa competencia y esa responsabilidad son del Gobierno regional. Al tiempo, son públicos los casos de Ayuntamientos que rechazan la posibilidad de que lleguen a sus municipios los menores que se hacinan en un centro de Hortaleza: Tres Cantos, Somosierra, Pozuelo de Alarcón...

"Se le comentó verbalmente en la mesa de acogida de refugiados que los Ayuntamientos no disponen de lo que piden: medios habitacionales", reconoce Hita Téllez, que también es alcalde de Arganda del Rey. "Es una competencia que tiene la Comunidad y que no está cumpliendo, se la quiere transmitir a otros. Quiere desprenderse de la responsabilidad y del incumplimiento", añade. "Ellos son los que no cumplen. Que asuman su responsabilidad y no den soluciones tan cogidas por los pelos como trasladar a los niños y niñas a Somosierra".

Solo el Ayuntamiento de la capital, que encabeza Manuela Carmena, ofreció la instalación de la residencia Palacio Valdés, finalmente rechaza por la Comunidad, que consideró deficientes las instalaciones (no tenían calefacción, según sus técnicos). En paralelo, el Gobierno regional ha invertido ya unos dos millones de euros en contratar 148 plazas con entidades sociales para dar acogida a los migrantes.

Tras la negativa de los municipios, representantes de la consejería mantuvieron hace dos semanas una reunión con portavoces de todos los partidos en la Asamblea para pedirles que les avisaran de cualquier inmueble disponible en los municipios donde gobiernan: no ha habido aún ningún ofrecimiento, según fuentes conocedoras del contenido de la cita. Y el Gobierno central y el regional mantienen su enfrentamiento sobre la financiación de la atención a los migrantes, pese a que la reunión que mantuvieron el jueves Pedro Sánchez y Ángel Garrido pareció alumbrar un desbloqueo.

Así, cuando el Gobierno central dispuso de 40 millones de euros para ayudar a las regiones que habían recibido a los migrantes, Madrid no recibió ni un euro. Las protestas de Ángel Garrido solo elevaron esa cifra hasta los 1.500. Tras enzarzarse en una discusión sobre quién se había equivocado en la gestión del proceso administrativo para solicitar la subvención, el conflicto estuvo a punto de acabar en los tribunales. La amenaza de judicialización por parte de la Comunidad está ahora en pausa, como resultado de la entrevista de Sánchez y Garrido, pero por ahora no hay avances.

De hecho, la ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, no ha atendido este lunes la petición de financiar con siete millones de euros la atención a los MENAS de Madrid, realizada por la consejera de políticas sociales, Lola Moreno, durante una entrevista en el ministerio.

Mientras tanto, la región ha recibido a miles de menores no acompañados desde este verano, lo que ha reventado las costuras del sistema de acogida. Con el centro de Hortaleza desbordado, varios municipios han mostrado su rechazo a acoger a los migrantes. No quiso Tres Cantos (gobernado por el PP), no quiere Somosierra (PSOE) e intenta evitarlo Pozuelo de Alarcón (PP). En paralelo, decenas de menores se distribuyen por pisos de acogida de distintos municipios de la región.

Sigue con nosotros la actualidad de Madrid en Facebook, en Twitter y en nuestro Patio de Vecinos en Instagram