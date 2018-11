La Comunidad denunciará ante la fiscalía a quien revele el destino de los menores extranjeros no acompañados

El presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, ha amenazado este miércoles con denunciar ante la fiscalía a cualquier alcalde, asociación o particular que revele el destino de los menores no acompañados extranjeros que se hacinan en el centro de acogida de Hortaleza, con el objetivo de provocar así alarma social y movilizaciones vecinales que eviten su llegada. Tres Cantos se negó a acoger a un grupo de adolescentes en la residencia Palacio Valdés. Somosierra intenta impedir la apertura de un centro destinado a los menores migrantes. Y Pozuelo de Alarcón pone trabas administrativas a su presencia en el municipio. En consecuencia, la Comunidad está encontrando dificultades para distribuir por la región a los menores, aunque ya hay decenas de ellos viviendo sin mayores problemas fuera de Hortaleza.

"Ya da igual qué Ayuntamiento, cuál es su color político, porque al final siempre se escucha la misma cantinela: nosotros queremos ayudar a los menores, pero aquí no", ha dicho el presidente regional tras el acto de presentación del cambio de nombre de la estación de Metro de Metropolitano a Vicente Aleixandre. "Yo no voy a dar ningún dato de dónde vamos a llevar a estos niños, que lo repetiré con claridad, son niños que están solos y a los que tenemos que ayudar", ha seguido, recordando que no ha habido "ni un solo problema" en aquellos municipios en los que se ha recibido a los migrantes. "Vamos a salvaguardar sus derechos, también el derecho a la intimidad", ha recalcado. "Y advierto una cosa: me da igual que sean alcaldes del PP, alcaldes del PSOE, asociaciones, particulares… si alguien vuelve a señalar a estos niños, indicando dónde están, elevaré un escrito a fiscalía poniéndolo en su conocimiento. (...) Que algunos se anden con cuidado, porque están poniendo en peligro, y marcando, a estos niños. A partir de ahora, hablaremos directamente con la fiscalía".

Al tiempo, ningún municipio de la Comunidad de Madrid se ha ofrecido para acoger a alguno de los 926 menores extranjeros no acompañados que han llegado a la región entre enero y septiembre. Los alcaldes se escudan en que la competencia es regional, y argumentan que el Gobierno de Garrido quiere trasladarles el problema.

Sin embargo, el Ejecutivo regional está dispuesto a sufragar la dotación de recursos necesaria para acoger a los menores. El problema con el que se ha encontrado es de instalaciones. Y más complicado aún: ningún municipio quiere recibirlos, por lo que se da publicidad a su llegada, o a su presencia, con el objetivo de impedir su traslado, o provocar su salida, según interpretan los técnicos gubernamentales.

