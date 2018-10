Garrido renuncia a acoger a menores en Tres Cantos

El Gobierno de la Comunidad ha renunciado a acoger en Tres Cantos a los menores extranjeros no acompañados que se hacinan en el centro de Hortaleza, y prepara su desembarco en un municipio que mantiene en secreto. La residencia Palacio Valdés, que ofreció el Ayuntamiento de Madrid, ha sido descartada por no cumplir “las condiciones mínimas de habitabilidad”. Sin embargo, el equipo de Manuela Carmena defiende que el edificio está en perfecto estado y asegura que la oposición del alcalde popular de Tres Cantos ha sido decisiva en el cambio de criterio.

El Gobierno regional y el Ayuntamiento de la capital dieron por hecho en septiembre que gran parte del más de centenar de menores extranjeros no acompañados que se hacinaban en un centro de primera acogida de Hortaleza serían trasladados a la residencia Palacio Valdés de Tres Cantos. La administración autonómica incluso buscó una argucia legal para regatear la oposición del alcalde de la localidad: emplear el artículo 161 de la ley del suelo para cambiar a residencial el uso del edificio, venciendo así la resistencia de Jesús Moreno. Desde entonces, decenas de menores han sido trasladados de Hortaleza a otros puntos de Madrid, pero ninguno ha llegado a Tres Cantos. ¿La razón? Que el proyecto se ha abandonado.

“El Gobierno descarta la cesión de uso de la residencia por no cumplir las condiciones mínimas de habitabilidad para el traslado de los menores a este equipamiento”, aseguró ayer un portavoz de la Consejería de Políticas Sociales. “Hace unos días se realizó una visita para comprobar las condiciones en las que se encuentra el edificio, y se ha tomado la decisión de no hacer el traslado, pues las obras que hay que realizar serían por un periodo mínimo de tres meses, tiempo que no se puede esperar para atender las necesidades de los menores”.

112 menores para 35 plazas en Hortaleza Las 35 plazas para menores que tiene el centro de primera acogida de Hortaleza están dando servicio en la actualidad a 112, según las cifras oficiales. El Gobierno ha contratado en las últimas semanas cerca de 100 plazas con entidades especializadas en la acogida de estos menores en otros puntos de la región. 846 menores no acompañados han sido acogidos por la Comunidad entre el 1 de enero y el 30 de septiembre.

Las decenas de menores que debían ser trasladados a Tres Cantos llegarán de forma inminente a un edificio propiedad de la Comunidad en otro municipio madrileño, según una fuente del gabinete del presidente regional, Ángel Garrido. Ese emplazamiento no será comunicado por ahora, según este interlocutor, para evitar alarma social y que se reproduzcan las tensiones que hubo con el alcalde de Tres Cantos.

Sin respuesta

Pese a ese cambio de criterio, el Ayuntamiento no ha recibido ninguna comunicación oficial de la Comunidad. Según Marta Higueras, primera teniente de alcalde, el 8 de octubre hizo llegar el borrador con el documento de cesión temporal de dos años (prorrogables) y gratuita de la residencia.

La también delegada del área de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo asegura que el edificio está en condiciones “excelentes” y que “no van a encontrar un edificio ni parecido”. Considera que la Comunidad no ha podido con la resistencia que desde el primer momento presentó Moreno. “Ha ganado el señor alcalde y ya está”, señaló.

La concejal de Hortaleza, Yolanda Rodríguez, avisó ayer mismo a Higueras de las condiciones en las que se encuentran los menores en el centro de acogida, donde al menos 40 de ellos duermen en el suelo. “Si la Comunidad prefiere tener a los chavales durmiendo en el suelo, pues es lo que hay”, manifestó, y recordó que la residencia tiene 100 camas listas.