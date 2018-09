Garrido y Carmena negocian acoger a menores en Tres Cantos

El Gobierno y el Ayuntamiento negocian para convertir la residencia Palacio Valdés de Tres Cantos en un centro de acogida para los menores inmigrantes no acompañados que están llegando a la región. La alcaldesa, Manuela Carmena, está dispuesta a ceder el edificio, y el equipo del presidente regional, Ángel Garrido, estudia si la ley del suelo le permite modificar el uso del edificio —que ahora mismo es de parque público y complementario educativo— para convertirlo en residencial y no depender de la aprobación del Ayuntamiento de la localidad.

El Ayuntamiento de Madrid habilitó en agosto esta edificación de 3.330 metros cuadrados para albergar a migrantes llegados en patera a las costas españolas. La finca fue adquirida por el Consistorio en 1941 y consta de tres plantas con comedor, biblioteca, talleres, salas de reuniones y piscina. Tras ser empleado como residencia femenina, el centro llevaba cerrado y sin ningún tipo de uso desde 2003. El plan era ceder su gestión a la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). Sin embargo, los planes del Ayuntamiento de la capital no salieron adelante por la oposición del gobierno de Tres Cantos (PP). ¿La razón? Que el edificio no puede alojar migrantes porque no está catalogado para el uso residencial, según argumentaron desde el consistorio.

Los abogados del Gobierno de la Comunidad de Madrid trabajan ahora para evaluar si la ley del suelo permite al Ejecutivo regional cambiar el uso de la finca para así poderla emplear como residencia de los migrantes no acompañados que lleguen a la región.

Ese es el primer intento de solucionar la crisis política desatada por la saturación del centro de menores de Hortaleza, donde se hacinan cientos de inmigrantes adolescentes. Pero no el único. El Ejecutivo anunció ayer que duplicará las plazas de acogida, creando 120 más (para un total de 242).

"Somos conscientes de que hay un problema de sobreocupación", dijo el portavoz gubernamental, Pedro Rollán. "En junio había 56 menores, y ahora hay en torno a 130. Estamos trabajando para ampliar las 122 plazas que tenemos, y a las que destinamos 13,9 millones, para habilitar un procedimiento por vía de emergencia para contratar 120 nuevas".