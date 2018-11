De trabajar en el banco de dinero a presidir el de alimentos

300.000 personas, un cinco por ciento de la población de la Comunidad de Madrid, sufre pobreza severa, según los datos del Banco de Alimentos. “Nos faltan 2.500 voluntarios para llegar a los 22.000 necesarios para recoger alimentos para todos esos ciudadanos. No es lo mismo estar en un punto con voluntarios que sin ellos. Se consigue muchísimo más estando”. El presidente de la organización, Francisco García, reconoce, en el almacén del Colegio de San Fernando, su sede principal, que sigue poniéndose nervioso en vísperas de la Gran Recogida. Desde el viernes al mediodía hasta el domingo, 1.105 establecimientos comerciales de toda la comunidad darán cabida a los contenedores en los que, por sexto año, se podrán depositar alimentos destinados a las personas más desfavorecidas.

“Estamos un poquito preocupados. Nos faltan colaboradores en Leganés, Móstoles, Fuenlabrada, Parla, Alcobendas, Rivas-VaciaMadrid”, reconoce García, que entró en la organización hace 21 años como voluntario y hace dos y medio se convirtió en su presidente. Natural de Puente Genil, este andaluz afincado en Madrid ha convertido su pasión en su dedicación después de que una prejubilación forzosa le llevara a abandonar su puesto de trabajo como bancario en el Banco Hispano Americano. “Aunque ambos se llaman bancos, son muy distintos”, dice entre risas. “Ahora sé que estoy haciendo algo positivo por la sociedad y además se me pasan los días volando”, asegura.

Pese a los problemas, el Banco de Alimentos confía en alcanzar con la campaña de este año los 2.700.000 kilogramos de alimentos no perecederos. Pasta, arroz, conservas, aceíte, leche, sal, azúcar... y productos para bebés son los artículos más demandados en un evento que supone alrededor del 15 por ciento de lo que recauda la organización en todo el año. “Con lo que conseguimos este fin de semana, más los alimentos perecederos que van entrando a diario, tenemos para cerca de seis o siete meses. Si cada día salen de nuestros almacenes cerca de 100 toneladas de alimentos, 25 son de esta recogida. Por eso es tan importante que salga todo bien y consigamos el objetivo”, recalca García.

Son muchos los necesitados, familias que no tienen lo básico para sobrevivir. “ A pesar de que parece que salimos de la crisis que tuvimos hace poco, esa pobreza sigue estancada. No soy optimista, no veo que descienda el índice de necesitados en nuestra región”, profundiza García. El Banco proporciona una comida diaria a 165.000 personas a través de las más de 500 entidades benéficas colaboradoras, que posteriormente se encargan de la distribución de los alimentos.

“Ves de todo... Familias, niños, ancianos... Incluso personas que van bien vestidas y te preguntas cómo han podido tener que llegar ahí. Es terrible. Cuando alguien se pone en una cola para que le den comida lo hace porque está realmente necesitado, porque no tiene más remedio”, afirma Gracía, acostumbrado a pasar por los comedores sociales repartidos por la comunidad.

Una vez finalice la Gran Recogida, comenzará otro proceso importante: la clasificación de los alimentos, para el que también se necesitarán voluntarios que se sumen a los 410 que, de forma habitual, ayudan a la organización. En concreto, serán más de 3.000 las personas necesarias para poner todo en orden. Un proceso en el que se emplearán más de cuatro meses. “Colocar las legumbres, las conservas, los lácteos… Ese es el trabajo que nos toca después de este fin de semana. Vienen para ayudarnos a organizar todo jóvenes de colegios, empresas, familias completas en fines de semana”, enumera.

“La Comunidad nos da subvenciones y nos cede terrenos, pero el Ayuntamiento de Madrid podía colaborar un poco más, Estoy seguro de que ayudan por otros lados, pero que la gente disponga de alimentos es muy importante”, pide García, que recalca la “tremenda generosidad de los madrileños”. “En cuanto comienza la Gran Recogida se vuelcan, es una maravilla. Y durante el resto del año no se olvidan de nosotros. Hay multitud de Operaciones Kilo y nos traen alimentos todas las semanas. La generosidad y solidaridad de las personas es algo que todavía me sigue emocionando”, afirma.

Por ello, el presidente del Banco de Alimentos confía en que sus vecinos den el “último empujón”, y se apunten como voluntarios, algo que pueden hacer hasta el viernes en la web: granrecogidamadrid.org. “Tenemos que estar en todos los supermercados de Madrid, para que todo el mundo pueda donar”, concluye.

Sigue con nosotros la actualidad de Madrid en Facebook, en Twitter y en nuestro Patio de Vecinos en Instagram