¿Qué es esto? ¿Una ludoteca? ¿Un jardín de infancia? Es Casa Grande

“¡Nenes, nenes!”. Es la forma que tiene Paula, de 21 meses, de pedir a sus padres ir a la Casa Grande de Tetuán, uno de los cuatro centros comunitarios que desde mitad de año ofrecen a familias con niños menores de cuatro años un espacio con zona de juego y talleres. Como este, hay tres más en Madrid en los barrios de Carabanchel, Villa de Vallecas y Ciudad Lineal, gestionados por la empresa Asociación Bienestar y Desarrollo bajo supervisión de la Dirección General de Familia e Infancia.

“Es bonito como se ha ido construyendo desde el inicio. Al comienzo las familias se acercaban para preguntar: ¿Qué es esto? ¿Una ludoteca? ¿Un jardín de infancia?”, dice Ruth Saborido, psicóloga y coordinadora de Casa Grande de Tetuán, por donde han pasado 400 personas, entre niños y mayores, desde mayo. Se trata de un bajo de 140 metros con una zona para aparcar carritos de bebés y aseos. El resto es territorio pensando por y para niños y sus familiares —siempre debe estar un adulto a su cargo—, con varias zonas de juego, incluido un salón de lectura y un espacio para bebés recién nacidos. La única condición para ingresar es dejar los zapatos en la puerta.

Una madre juega con Sofía y Paula en el Centro de la Casa Grande ANDREA COMAS

“Había una necesidad de tener un espacio abierto donde poder ir con niños cuando la calle no lo permite. El Departamento de Familia vio que esto [la propuesta del Proyecto Casa Grande] era una forma de hacer prevención en las primeras relaciones entre padres e hijos”, indica una portavoz del Ayuntamiento. “Son espacios pensados para que los niños puedan relacionarse a través del juego con otras familias”, añade.

De momento, estos centros cuentan con financiación hasta 2020, tras recibir un millón de euros en las votaciones de los presupuestos participativos de 2017, según recogió Europa Press. “Todos los padres nos hemos encontrado alguna vez sin saber dónde ir con el niño. Ya sea porque hace mal tiempo y no se puede estar en el parque, porque es muy pequeño y aún no sabes dónde ir con él”, dice Carlos Ortín. La idea de crear un espacio como Casa Grande se inspira en un proyecto francés, explica Saborino.

Ian trepa en el Centro de la Casa Grande ANDREA COMAS

Cada centro cuenta con un equipo interdisciplinar de profesionales de la Psicología y Educación Social, con formación en la atención a la primera infancia y sus familias. Es decir, aunque el espacio de la Casa Grande está pensado y diseñado para los más pequeños, estos espacios buscan ofrecer a los adultos un espacio para compartir experiencias sobre crianza.

Las otras tres de Madrid se ubican en Carabanchel (c/ Monseñor Óscar Romero, 4), Villa de Vallecas (c/ Virgen de las Viñas, 11), y Ciudad Lineal (c/ Germán Peréz Carrasco, 65). Abren de martes a domingo de 16 a 20 horas y martes y jueves también por la mañana de 11 a 13 horas. No es necesario residir en el distrito donde se ubica el centro de Casa Grande para acudir al mismo y la entrada es libre hasta completar aforo.

Bernando juega con Karolina y Paula en Casa Grande ANDREA COMAS

En estos ocho meses, según explica Saborido, se ha ido creando una comunidad de padres que se han unido para aportar más contenido y actividades a la Casa Grande a través de pequeños "comités": uno de ropa para donar prendas en buen estado que ya no sirven a sus hijos, otro de decoración para hacer manualidades con el que decorar el centro, otro de lactancia... Y cada centro fomenta esa participación activa de los pequeños y de sus familias.

En estos espacios todos los materiales están al alcance de los niños —al estilo Montessori— y son de uso libre, no es necesario pedirlos ni reservarlos. "Utilizamos estructuras como escaleras pensadas para mejorar la psicomotricidad", dice Saborido. "Nada es y todo es, un trozo de madera puede ser un balancín o un puente, como en libro de El principito en donde una boa se comía un elefante que tenía la forma de un sombrero", explica la psicóloga. [/TEX]Y por eso contesta a quienes se asoman al local que ni es una ludoteca ni un jardín de infancia, sino un espacio de juego compartido. Una Casa Grande de pequeños en la que los mayores son bienvenidos.

Ubicación: Casa Grande en Carabanchel (c/ Monseñor Oscar Romero, 4), Casa Grande en Villa de Vallecas (c/ Virgen de las Viñas, 11), Casa Grande en Ciudad Lineal (c/ Germán Peréz Carrasco, 65), Casa Grande en Tetuán (c/ Numancia, 21). Horario: de martes a domingo de 16 a 20 horas y martes y jueves también por la mañana de 11 a 13 horas. Los días festivos nacionales y locales, y la primera quincena de agosto permanecerá cerrado el servicio. Entrada: Los niños y niñas siempre tienen que permanecer en el recurso en compañía de, al menos, una de las personas adultas de referencia. El aforo máximo del centro se establece en 60 personas contabilizando niños/as y personas adultas. Acceso directo, de entrada libre sin cita previa. Los servicios se prestan de forma gratuita para las familias.





