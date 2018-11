La Barcelona ‘gigante’ de Bosch Aymerich

“Cuanto más trabajo, más suerte tengo”. El empresario, ingeniero y arquitecto Josep Maria Bosch Aymerich (Girona, 1917-Barcelona, 2015) tan convencido estaba de esa idea que la hizo imprimir, como un mantra, en una placa que se podía ver su despacho, en el Paseo de Gràcia de Barcelona. Su faceta de arquitecto es, posiblemente, la menos conocida en Cataluña, dónde tiene obra, pero no tanta como en Madrid, en otras ciudades de España y en una quincena de países. “He sido más valorado fuera de Cataluña”, afirmaba Bosch en una entrevista al programa (S)avis, de TV3, emitido en 2014, un año antes de que muriera. El testimonio de Bosch se puede escuchar en la exposición del Colegio de Arquitectos de Cataluña (COAC) que quiere poner en valor el legado de un arquitecto que promovió proyectos más que singulares en una Barcelona de los sesenta que no se llegaron a realizar. El COAC ha recibido en depósito por 60 años parte de los fondos del arquitecto de la fundación que lleva su nombre.

“Es un número importante de cajas que contenían planos, maquetas y todo tipo de documentación, de la que hemos hecho una selección para la exposición”, explica el comisario de la misma, Roger Subirà. La muestra, que se puede visitar hasta el 7 de diciembre, expone un conjunto de 22 proyectos. Una de las maquetas que más llama la atención es la de un conjunto residencial que ocupa toda la fachada del Morrot, en la falda de Montjuïc. El proyecto lo hizo en 1966 cuando el Gobierno le encargó el diseño de una autopista desde Colón, en Barcelona, hasta Molins de Rei, lo que configuró el cinturón del litoral años después. “Cuando lo proyectaba pensé que se podía hacer un barrio”, explicaba Bosch al programa de TV3. Espacios verdes, edificios de altura, viviendas a lo largo de una sinuosa pastilla de superficie que se encaramaba por esa ladera de la montaña hasta llegar a la autopista. Toda una zona de expansión de la ciudad que recuerda, en cierto modo, a la que décadas después defendió el área de Hàbitat Urbà del Ayuntamiento bajo el mandato de Xavier Trias.

ampliar foto Maqueta del edificio proyectado por Bosch Aymerich para la plaza de Cataluña de Barcelona. ALBERT GARCÍA

Ese proyecto de Bosch no cuajó, como tampoco otra propuesta que hizo para levantar un rascacielos en lo que es hoy el Triangle, la forma de la pastilla que se configura entre plaza de Catalunya, Pelai y Bergara. Ese proyecto lo defendió en 1961 ante el Ayuntamiento, que no le dio el visto bueno ni a la primera de sus propuestas (1958) ni a la segunda, en la que se modificaba la altura inicial, de unos 40 pisos. Más o menos lo equivalente a la Torre Arts: “Me marearon y, al final, me dijeron que haría sombra en plaza de Cataluña. Que no lo querían y ya está”, se quejaba Bosch en el documental. “Sí que es cierto que, mirado en perspectiva, está claro que no contaba con el apoyo de los gobiernos municipales y tampoco demasiado de otras instituciones, como de la propia Escuela de Arquitectura (ETSAB)”, apunta el comisario de la muestra.

Frente a esos proyectos espectaculares y singulares para la época que no se ejecutaron, Bosch sí construyó edificios de una arquitectura funcional que han sido asumidos y forman parte del entramado urbano de Barcelona, entre ellos el edificio del Instituto de Estudios Norteamericanos de la Vía Augusta, el de la Quinta de la Salud de la Alianza en Pare Claret o el conjunto de viviendas en 1953 para los trabajadores de la SEAT en la Zona Franca. Bosch fue, en su faceta de empresario, una de las personas determinantes para que Barcelona se quedara con la fábrica de automóviles frente a la opción de Bilbao.

Le Corbusier, Aalto y el MIT

Bosch llegó a la arquitectura cuando ya estudiaba ingeniería y liquidó tres años de arquitectura en uno solo. Con todo, sus primeros pasos, tras licenciarse en las dos carreras, le llevaron a Estados Unidos como delegado del Instituto Nacional de Industria (INI) a propuesta del ministerio de Industria. Allí, continuó formándose y tuvo a maestros como Le Corbusier o Alvar Aalto. Estudió en el Massachusetts Institute of Technology (MIT) y regresó a España en 1947 ya con el encargo de diseñar una gran área industrial en lo que hoy es la Zona Franca. Empresario e ingeniero de éxito, Bosch explicaba que empezó de cero después de que su familia quedara en la ruina tras la muerte de su padre y hermano en manos de la FAI durante los primeros años de la Guerra Civil.

Como ingeniero, en Cataluña proyectó, entre otras infraestructuras, la estación de esquí de La Molina y los oleoductos y los accesos varios y ferroviarios del puerto de Barcelona. Fue el ingeniero de todas las bases militares de Estados Unidos en España, después de asociarse con el gigante de la ingeniería de ese país Frederic H. Harris, con el que fundó Harris Bosch Aymerich.