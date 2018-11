Hoy, 20 de noviembre, es el Día Internacional de los Derechos de la Infancia, una jornada que conmemora la aprobación por parte de la ONU de la Declaración de los Derechos del Niño (1959) y la Convención sobre los Derechos del Niño, el 20 de noviembre de 1989.

Las organizaciones de infancia en Cataluña, como Fundesplai, aprovechamos esta fecha para dar a conocer los derechos de la infancia y, en su caso, denunciar su incumplimiento, como los dramáticos índices de pobreza infantil. Según datos del INE-IDESCAT de 2017, el índice AROPE (índice de riesgo de pobreza y exclusión social en sus siglas en inglés), en Cataluña el 29,5% de menores de 18 años viven en riesgo de pobreza. ¡Casi uno de cada tres!

Para reducirlo, todo esfuerzo es poco. El pasado 6 de noviembre la Plataforma d'Infància de Catalunya celebró la jornada Invertir en infancia es garantizar sus derechos. Se explicó que nuestro país ya cuenta con instrumentos para garantizar el bienestar de la infancia: la Ley de la Infancia (2010) y el Pacto por la Infancia (2013) en Cataluña; o el Alto Comisionado para la lucha contra la pobreza Infantil, dependiendo directamente del presidente, Pedro Sánchez, a nivel español. Pero todo esto no sirve sin las partidas presupuestarias necesarias, que como mínimo deberían igualar la media europea del 2,4% del PIB.

La citada jornada acabó con un manifiesto que reclamaba que la centralidad de las políticas sociales, especialmente las de infancia, y que la reducción de desigualdades sean prioridad en esfuerzos públicos.

Mientras, no podemos permitir que miles de niños, niñas y jóvenes sigan viviendo las consecuencias del incumplimiento de sus derechos. Desde Fundesplai lo constatamos cada día, en centros de esplai y escuelas: niños con necesidades educativas especiales que en horas lectivas están acompañados por un monitor/a de apoyo, pero que en el comedor escolar no disponen de esa ayuda. Madres y padres que a medio curso se quedan en paro y tienen que sacar a sus hijos del comedor escolar porque, fuera de plazo, no pueden pedir beca. Familias de clase media, afectadas por la crisis, que no se ven a sí mismas como destinatarias de los servicios sociales y no piden ayuda para que su hijo/a pueda ir de colonias o esplai. Son tres ejemplos. Pero todas estas situaciones terminan igual: con un niño o una niña que ve comprometida su capacidad de participar en actividades de educación, alimentación, atención y ocio, cruciales para su salud, crecimiento y felicidad.

Por esto, desde Fundesplai activamos un año más la campaña ¡Tomemos partido por la infancia!. La presentaremos el 10 de diciembre, en la 3ª Cena Solidaria a favor de la Infancia con la chef Ada Parellada. El objetivo: recaudar fondos para becas y ayudas para que niños y niñas en situación de vulnerabilidad puedan ir de colonias, al comedor escolar y a actividades de tiempo libre y refuerzo escolar. El año pasado otorgamos más de 18.000 ayudas y solo lo podremos volver a hacer si somos miles los que decidimos dar un paso adelante y tomamos partido por la infancia.

Núria Valls es directora general de comunicación y relaciones de Fundesplai