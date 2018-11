Maragall dice que las delegaciones exteriores buscarán el reconocimiento de la “condición de país” de Cataluña

Al reabrir la delegación de la Generalitat de Cataluña en Washington, el consejero de Acción Exterior, Ernest Maragall, dijo este jueves que las oficinas exteriores serán un fiel reflejo de la política del Govern, incluyendo la situación de los políticos independentistas encarcelados, y se mostró desafiante con el Ministerio de Exteriores que dirige Josep Borrell, del que criticó su “lenguaje más frecuente en clave de amenaza”.

“Trabajaremos en esta expectativa de que por fin Cataluña cuente con un reconocimiento explícito de su condición de país, de su condición de nación que tiene vida propia”, dijo Maragall en declaraciones a la prensa al reabrir la delegación en Washington. “Después de un año de oscuridad hoy empieza, espero, un camino larguísimo de luz intensa y de horizonte amplio”, agregó. En un pequeño encuentro con ciudadanos catalanes, tras el acto de reapertura, Maragall defendió una futura república catalana y proclamó: “Ganaremos nuestro derecho a existir como nación, como pueblo”.

La de Washington es la cuarta oficina exterior, tras la de Alemania, Italia y Reino Unido, que reabre la Generalitat después de que fueran clausuradas el año pasado por el Gobierno de Mariano Rajoy tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución y tomara el control de la Generalitat. El Govern de Quim Torra tiene previsto abrir otras delegaciones, unos pasos que sigue muy de cerca el Gobierno de Pedro Sánchez por temor a que puedan ser utilizadas con fines políticos secesionistas.

Tras reunirse el pasado julio en Madrid con Borrell -una de las personas que más pedagogía han hecho en el extranjero contra el independentismo-, Maragall se comprometió a que las delegaciones exteriores de la Generalitat operaran “en el ejercicio de sus funciones y la legalidad vigente”. El ministro de Exteriores avisó la semana pasada que el Gobierno central podría acudir a los tribunales si las embajadas catalanas vulneran la ley y denunció que “en el pasado esas delegaciones se han utilizado fundamentalmente para potenciar el procés y desacreditar a España”.

Al ser preguntado este jueves si seguiría las directrices de Madrid, Maragall marcó distancias. “Yo me tengo que comprometer con lo que me diga la ciudadanía y las instituciones catalanas a las que representamos”, afirmó. Criticó las palabras de Borrell: “Expresan una parte de miedo, no sé por qué tanto temor a lo que representa Cataluña, a lo que significa y a lo que pretende, que es un planteamiento absolutamente positivo y que es de construcción de realidades y de defensa de intereses”. Y se mostró tajante: “El ruido si viene de ese tono amenazante ni nos interesa, ni nos afecta, ni nos va a cambiar en absoluto la trayectoria de lo que vamos a hacer aquí”.

Maragall evitó responder con claridad si la delegación catalana en Washington hará una defensa encendida de la independencia, pero enfatizó que no se desmarcará de la hoja de ruta del presidente Torra, que aspira a lograr la secesión. “La agenda catalana está clara, la agenda catalana aquí en Washington es la misma que en Barcelona, es esta agenda la que tenemos que saber expresar”, respondió cuando se le preguntó si se abogará por la secesión en los encuentros con representantes extranjeros.

El conseller -que la próxima semana tiene previsto dejar el cargo para centrarse en la campaña como alcaldable de ERC por Barcelona en las elecciones municipales de mayo- subrayó que los conceptos de “libertad y democracia” se defenderán en las delegaciones extranjeras, así como la situación de los políticos catalanes presos por su papel en la organización del referéndum ilegal de independencia del 1 de octubre de 2017 y la declaración unilateral de independencia. “Sería absurdo que esto no estuviera presente en nuestros trabajos, relaciones y manera de representar al conjunto de la sociedad catalana”, señaló.

Reuniones con congresistas

Durante su estancia en Washington, Maragall ha mantenido encuentros con representantes de instituciones y congresistas estadounidenses. El consejero evitó dar los nombres de los congresistas, más allá del republicano por Florida Mario Díaz-Balart, que en el pasado defendió el derecho a decidir catalán. Díaz-Balart fue uno de los legisladores con los que se reunió en Washington en 2017 el entonces presidente catalán, Carles Puigdemont, en un intento de ganar apoyos al secesionismo. El mayor defensor del independentismo catalán en Washington en los últimos años ha sido el congresista republicano por California Dana Rohrabacher, pero el legislador, conocido por ser de los pocos prorrusos en el Capitolio, perdió su escaño en las elecciones del 6 de noviembre.

El viaje de Maragall a Washington tiene lugar más de cuatro meses después de la convulsa visita de Torra a la capital estadounidense, marcada por su boicoteo a las palabras del entonces embajador español, Pedro Morenés, en un evento relacionado con un festival cultural en el que Cataluña estaba invitada. En Washington, Torra hizo una defensa a ultranza de un Estado independiente, aseguró que España vive una “regresión” democrática y se mostró seguro de que Cataluña sería “pronto” una nación.