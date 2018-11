El Ayuntamiento venderá 73 plazas de aparcamiento públicas al Colegio de Arquitectos

El Ayuntamiento de Madrid ha decidido vender al Colegio de Arquitectos (COAM) 73 plazas de aparcamiento público situadas en el edificio de las Escuelas Pías de San Antón (en la calle de Santa Brígida), donde se halla la sede de la entidad. Esta venta se realiza después de que el gobierno de Manuela Carmena se comprometió a mantener el control público de dichas plazas. Ahora garantiza que “no contempla otro uso que no sea el de para residentes”, pero la asociación de Vecinos de Chueca denuncia el incumplimiento de las promesas del gobierno local y de los acuerdos plenarios.

El pasado 12 de julio, el pleno de distrito de Centro aprobó por unanimidad, a propuesta del grupo PSOE, ofertar las plazas de aparcamiento para residentes disponibles en el parking de las Escuelas Pías de San Antón (unas 99 aproximadamente). La propuesta mencionaba la oferta en régimen de alquiler a precio tasado a los vecinos residentes del barrio, y se enmarcaba en lo que el concejal de Ahora Madrid de Centro, Jorge García Castaño, declaró en 2016.

El Ayuntamiento descubrió entonces que en el edificio de las Escuelas Pías se hallaban 80 plazas a las que no se les estaba dando ningún uso, e hizo pública su intención de "ofrecerlas cuanto antes a los residentes que deseen alquilarlas". Sin embargo, en ese mismo mes de julio, la Dirección General de Patrimonio del Ayuntamiento, dependiente del propio García Castaño, firmo una resolución, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, con la que se oficializaba el ofrecimiento al COAM de las 73 plazas de las Escuelas Pías de San Antón.

El COAM espera avanzar con esta compra en su plan de celebrar en el edificio de las antiguas Escuelas Pías de San Antón, de propiedad municipal, situado en la calle Hortaleza, eventos educativos y de restauración. Y remarca que esa adquisición se realiza para cumplir con las normas vigentes, y que algunas de esas plazas ya estaban siendo utilizadas por la entidad para archivar libros y materiales.

“Es un requerimiento de Patrimonio municipal para que adecuemos las plazas dotaciones al plan especial, que regula los aforos. De tal manera que hay una proporción de los aforos previstos en cada zona de reuniones, y las plazas de aparcamientos. Es una ecuación matemática”, resume el decano del COAM, José María Ezquiaga.

El Ayuntamiento, por su parte, asegura que, aunque se vendan los aparcamientos, su uso para residentes no se modificará. Es decir, que no pasarán al uso dotacional exclusivo para el Colegio de Arquitectos. “La posibilidad que contempla el planteamiento vigente no es una obligación, y como tal no se le va a exigir cuando solicite la licencia preceptiva, ya que la única opción que se contempla es que esas plazas salgan para residentes”, garantiza un portavoz municipal. Y zanja: “Las plazas van a ser para residentes, el Ayuntamiento no baraja ninguna opción”.

Crítica de los vecinos

La asociación de Vecinos de Chueca mantiene, sin embargo, una mirada crítica. Recuerda las declaraciones del propio García Castaño de junio de 2016, y teme que, de poder seguir accediendo a dichos aparcamientos, se disparen los precios. A la vez, remarca que en estos últimos tres años el barrio de Chueca ha perdido 140 plazas por las reformas de calles ejecutadas por el gobierno municipal. Estos vecinos también cuestionan la legitimidad del plan especial aprobado para que el COAM pueda celebrar eventos privados y que los jueces lo están estudiando.

“A expensas de que se consume y se haga efectiva la compra, el Ayuntamiento ha dado un paso más en su evidente trato de favor al organismo COAM, al que está empeñado en rescatar financieramente; aunque eso suponga poner en cuestión la propia normativa municipal o mentir en pleno municipal”, afirma un portavoz de la Asociación de Vecinos de Chueca.

