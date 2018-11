Colau condiciona el apoyo al Hermitage a su viabilidad económica

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha sido muy explícita este miércoles tras conocer que los promotores del Hermitage cuentan con el renombrado arquitecto Toyo Ito para diseñar el futuro museo. El apoyo del gobierno municipal está condicionado a la viabilidad del controvertido proyecto. "Estamos muy a favor de nuevos equipamientos e iniciativas culturales, pero como ciudad pedimos un proyecto de viabilidad riguroso. Nos preocupa que se cuente con grandes firmas de arquitectos, pero que la viabilidad no esté clara. Hemos conocido otras iniciativas que no lo han sido y no estaríamos dispuestos a rescatar el proyecto como en otras ciudades", ha afirmado tras publicar El País el encargo al arquitecto japonés.

Fuentes municipales han admitido que no conocían ni la intención de los promotores de contar con el arquitecto ni las primeras imágenes del proyecto. Conocerlo por la prensa les ha causado cierto malestar. Y recuerdan que tienen la última palabra sobre su autorización. Porque aunque el Hermitage estará ubicado en un solar que pertenece al puerto de Barcelona, el planeamiento que se aprobó para que la pieza tuviera uso cultural, contempla "que la propuesta se pacte con la ciudad". Será el Ayuntamiento quien dé el visto bueno definitivo al proyecto. La forma en la que se materialice esta autorización, con todo, no está clara. Podría ser un acuerdo de plenario, apuntan las mismas fuentes.

Aunque no lo ha dicho de forma clara, el actual ejecutivo no es partidario del Hermitage en la Barceloneta. El proyecto encarna un cóctel de cuestiones que los comunes rechazan, o que no eran de su agrado antes de llegar al poder: el turismo masivo a dos pasos del popular barrio, la propiedad privada de un equipamiento cultural y la última reforma del Puerto, durante el mandato del antecesor de Colau, Xavier Trias.