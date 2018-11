Ester Capella (La Seu d’Urgell, (Lleida) 1963), consejera de Justicia de la Generalitat, encarna el alma pragmática de Esquerra y sigue defendiendo la negociación con el Gobierno, pese al escrito de la fiscalía contra los líderes del procés.

Pregunta. El independentismo vinculó su apoyo a los Presupuestos del Estado al escrito de acusación de la fiscalía, pese a ser escenarios distintos. Tras conocerse la acusación de rebelión, PDeCAT y Esquerra anunciaron que votarán que no. ¿Cuál es su posicionamiento?

Respuesta. No estamos en un contexto de normalidad y no podemos pensar que estamos debatiendo unos presupuestos como si aquí no hubiera ni presos políticos, ni personas exiliadas, ni una represión sistematizada del Estado. Como consejera de Justicia reclamo más diálogo y menos Código Penal. Hagamos una parada técnica, sentémonos en una mesa y hablemos sin prevenciones para deshacer ese nudo gordiano que parece imposible de deshacerse.

P. Por tanto, ¿aún ve margen para la negociación?

R. Veo margen para el diálogo y para hablar no solo de presupuestos, sino de todo.

P. ¿Qué quiere decir “de todo”?

R. “De todo” quiere decir entender que en Cataluña solo hay una manera de resolver las cosas, que es con más política y con un referéndum.

P. El Gobierno ya ha dicho que no negociará un referéndum de autodeterminación.

R. Es un mal sistema eso de decir no de entrada. La política es hacer posible lo imposible y llegar a acuerdos de maneras múltiples.

P. El Gobierno baraja el adelanto electoral si no hay Presupuestos. ¿Le conviene al independentismo?

R. Si Pedro Sánchez adelanta las elecciones estará pensando más en el cálculo particular y de su partido que no en una solución política para la relación de Cataluña con España. Yo también reclamo sentido de Estado al presidente del Gobierno. Aquí está la diferencia entre los estadistas y los que no son capaces de llevar las riendas más de una legislatura.

P. El independentismo reclamaba un gesto a la fiscalía que no se ha producido. ¿Aún queda margen para más gestos?

R. Se ha pervertido la norma y eso ha desencadenado unas situaciones demenciales. Entre ellas, la prisión preventiva, saltándose su función y los requisitos para acordarla. Preservar el derecho de defensa debería ser la prioridad del Tribunal Supremo y eso pasa por adoptar decisiones menos gravosas, sin entrar en el enjuiciamiento. La libertad debería ser la condición con la que se llega al juicio.

P. ¿Está reclamando que la fiscalía solicite la libertad de los presos antes del juicio?

R. Yo solo pido a la fiscalía que cumpla los principios que inspiran su actuación. La privación de libertad es la excepción y solo se ha de acordar si se dan unas condiciones determinadas, que en este caso no se dan. La libertad provisional podría ser acordada fácilmente.

P. Torra dijo hace unos días que el juicio iba a ser “una farsa”. ¿Comparte esa afirmación?

R. La querella inicial de la fiscalía ya fue un relato novelado. Este proceso es como un puzle y están encajando las piezas a martillazos. El Tribunal Supremo puede restablecer el buen nombre de lo que había representado y quisiera pensar que interpretará el derecho penal basado en principios tan arraigados como el de proporcionalidad, legalidad y tipicidad.

P. Por tanto, no descarta una sentencia absolutoria.

R. Yo espero que haya una absolución, es la única posibilidad que contemplo.

P. ¿Apoyaría una petición de indulto en caso de condena?

R. No doy por hecho que los condenen. Ellos no pedirán el indulto porque sería asumir que han cometido un delito.

P. Un informe de un jefe de servicios de la cárcel de Lledoners hablaba de trato de favor a los presos. ¿Se produjo?

R. Está incoado el expediente. Son conjeturas que hace, no afirmaciones. Todos los presos tienen el mismo trato y estar en prisión no es ningún privilegio. Los políticos comparten los trabajos como el resto de internos: limpian los cristales, dan clases y participan en las actividades deportivas.

P. Sobre las visitas de cargos electos a los presos, ¿no cree que se está haciendo una interpretación generosa del reglamento penitenciario, ya que el artículo que lo regula habla solo de autoridades judiciales?

R. No, habla en sentido general y establece esa prioridad. Pasa aquí, pasa en España y en Europa, lo que pasa es que allí no tienen presos políticos. El reglamento no lo prohíbe. Las autoridades son autoridades en todo el sentido.

P. ¿Le ha creado muchos dolores de cabeza la frase de Torra diciendo que él “tiene la llave de las prisiones”?

R. Las prisiones, si se me permite la broma, no tienen hoy en día una llave. Eso nunca ha estado sobre la mesa, no está en la agenda política. Si abriésemos las prisiones, saldrían los otros presos y ellos se quedarían.

P. El domingo murió Juan Antonio Ramírez Sunyer, el juez que investigaba los preparativos del 1 de octubre. Dos días antes, el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, le envió una carta alabando sus servicios a España. ¿Qué piensa?

R. El presidente del Supremo tendría que hablar más a través de las sentencias y menos públicamente. Y menos para decir según qué cosas. Él solo se retrata.

P. Hay quien piensa que PP y Ciudadanos están creando el clima para que, al acabar el juicio, los líderes del procés se queden en Madrid a cumplir una hipotética condena. ¿Ve posible que el Tribunal Supremo lo acuerde?

R. Si hacen eso, serán ellos los que se cargarán el Estado, porque harán una interpretación totalmente contraria a los principios democráticos del derecho. Eso es presuponer que la sentencia será condenatoria y hay que recordar el derecho de una persona condenada a cumplir la pena donde tiene el arraigo familiar. Es lo que dice la Constitución que todo el día tienen en la boca y de la que parecen tener poco conocimiento.