Los funcionarios catalanes se levantan de la mesa de negociación por desacuerdos sobre la paga extra

Los sindicatos CC OO, UGT y IAC se han levantado este miércoles de la mesa de negociación de la Función Pública en Cataluña a los pocos minutos de empezar. El objeto de la mesa era presentar la propuesta de la Generalitat sobre el calendario de devolución de las pagas extraordinarias recortadas en 2013 y 2014, durante el Gobierno del expresidente Artur Mas. El Govern ha propuesto que las dos pagas se devuelvan en ocho años, hasta 2026, y que el 10% de la primera paga se devuelva en 2019, con lo que se incumple el compromiso que adquirió el Govern de Carles Puigdemont el año pasado, que prometió la devolución de este porcentaje para este año. Los sindicatos han considerado que la propuesta es "vergonzosa e insultante", se han concentrado durante la mañana delante de la consejería y han anunciado movilizaciones.

El retorno de las pagas extraordinarias recortadas durante el Gobierno de Mas es una larga reivindicación de los funcionarios catalanes. Con su presión han conseguido que el Parlament haya aprobado hasta tres resoluciones sobre la devolución de las retribuciones recortadas, tres resoluciones que la Generalitat ha incumplido. La última, hace menos de un mes, fue aprobada en el Parlament con la abstención de Junts Per Catalunya y ERC, una resolución en la que se pedía que se cumpliese el compromiso adquirido por el Govern de Carles Puigdemont. Este se comprometió, en 2017, a devolver al año seguiente el 10% de la paga extra de 2013, unos 50 millones de euros en total, y a establecer un calendario.

El consejero de Políticas Digitales y Administración Pública, Jordi Puigneró, ya alertó de que la regla de gasto que emana de la ley de estabilidad presupuestaria impediría el calendario de devolución al que se comprometió Puigdemont, y en la propuesta presentada este miércoles alarga el calendario hasta 2026.

"No es que sea una mala propuesta, una mala propuesta se puede negociar, es que esta propuesta es infumable", ha afirmado Joan Maria Sentís, coordinador del área pública de CC OO. Este sindicato considera que, lejos del calendario presentado por la Generalitat, esta tiene capacidad para devolver las dos pagas el año que viene. "Ya sabemos que la factura es grande, pero hace muchos años que nos lo deben. Cuando hemos oído 2026 nos hemos levantado de la mesa", ha explicado Sentís.

La responsable de negociar en representación de la Generalitat, la secretaria de Administración y Función Pública, Annabel Marcos, ha lamentado "la no voluntad ya no de negociar, sino de escuchar" de los sindicatos, y ha esgrimido el argumento de la regla de gasto para retrasar la devolución de las pagas extraordinarias. Marcos ha destacado que se trata de la primera propuesta de calendario, y que incluye todos los derechos suspendidos en materia de plan de pensiones, productividad y del fondo de acción social.

El siguiente paso, según los sindicatos, es organizar movilizaciones en la calle de los funcionarios catalanes. "Hace falta una huelga sectorial. La gente sufrirá, porque son los servicios públicos, pero la sociedad tiene que apoyar esta huelga", ha afirmado Encarna Fernández, secretaria general de la Federación de Empleados y Empleadas de los Servicios Públicos de UGT. Según Fernández, las movilizaciones no responderán solo al desacuerdo sobre las retribuciones, sino a la situación de desamparo en la que, según el sindicato, se encuentra la función pública en Cataluña. "Tenemos una plantilla envejecida, no se ofertan nuevas plazas, no se renuevan contratos temporales... no es solo el tema retributivo", ha dicho.