Los 100 animales de la perrera de Parla, al borde del desahucio

La situación de los 100 animales que se encuentran en el Centro de Protección Animal de Parla sigue en un limbo después de que la empresa que gestiona la perrera, Recolte, anunciara en marzo que iba a dejar de prestar sus servicios a partir de mañana, 31 de octubre. Ahora mismo, el Ayuntamiento de Parla negocia a contrarreloj con la empresa para que siga al menos dos o tres meses al frente de la perrera, y así “ganar tiempo”. Su intención es abrir a principios de 2019 un nuevo concurso para que bien sea de nuevo Recolte u otra empresa gestione el centro a patir de entonces. La concejala de Sanidad y Salud Pública, Marta Varón, mantiene a su vez conversaciones con la Comunidad de Madrid para que, en caso de no llegar a un acuerdo con Recolte, le ayude a realojar a los animales. PACMA denuncia la dejadez del consistorio, que conocía desde hace meses la fecha límite y la situación de vulnerabilidad de los animales. Justicia Animal denuncia, por su parte, que el Ayuntamiento siga negociando con el responsable de los contratos de recogida de animales de Recolte, que está actualmente imputado por un presunto delito de maltrato animal, tras una investigación de SEPRONA solicitada por la Fiscalía de Medio Ambiente.

El centro de la polémica gira en torno al presupuesto. El centro de protección animal está siendo gestionado por Recolte, una empresa externa, a través de un contrato de 48.000 euros más IVA, una cuantía insuficiente, según la propia empresa y las asociaciones animalistas, para que el servicio pueda prestarse en condiciones óptimas. La Concejalía de Sanidad y Salud Pública redactó hace meses un nuevo pliego por un importe de 193.000 euros más IVA para cumplir con todas las condiciones que exige la nueva Ley de Protección Animal, según explica el Ayuntamiento. Sin embargo, el nuevo contrato lleva paralizado en la Intervención Municipal desde junio, ya que el interventor considera que no se puede aprobar un pliego que suponga un gasto mayor, debido a la deuda de los 650 millones de euros que padece el Ayuntamiento.

Recolte ya anunció en noviembre de 2017 su voluntad de no continuar gestionando el centro por considerar insuficiente la cantidad destinada. La empresa, que inicialmente había expresado que continuaría prestando el servicio hasta que se produjera la nueva adjudicación, dio marcha atrás en marzo y anunció que iba a abandonar la gestión del centro el 31 de octubre. Ante esta situación, el Ayuntamiento de Parla asegura que está estudiando todas las vías posibles para atender a los 100 animales (unos 70 perros y 30 gatos).

PACMA, por su parte, ha manifestado su sorpresa por esta situación de urgencia y ha asegurado que no entiende que el Ayuntamiento quiera descargar su responsabilidad en la Comunidad de Madrid, ya que la Ley 4/2016 de Protección de los Animales de Compañía de la Comunidad de Madrid (conocida como ley de sacrificio cero), en sus títulos V y VIII, deja claro que son los Ayuntamientos los que tienen que hacerse cargo, tanto de la existencia de centros de animales de compañía, como de recoger a aquellos animales que estén extraviados, abandonados y vagabundos.

“El hecho de que la Comunidad de Madrid llegase a realojar a los animales en algún otro lugar no sería una razón suficiente como para que el Ayuntamiento parleño se desentendiera de esos animales”, explican desde el partido animalista. La ley explicita que los municipios deben contar con un servicio de 24 horas de urgencia para la recogida y atención veterinaria de estos animales, ya sea propio, mancomunado o convenido, y también que tendrán que recoger y hacerse cargo de los animales internados en residencias de animales que no hubieran sido retirados por sus propietarios en el plazo acordado. Además, el partido animalista denuncia que la excusa del Ayuntamiento es la falta de dinero, "aunque no ha tenido problemas a la hora de sacar un concurso para los festejos taurinos por una cuantía cercana a los 60.000 euros".

Asociaciones como Justicia Animal van más allá para explicar el problema de la gestión del centro de Parla. “Solo empresas como Recolte se presentan a estos concursos por tan poco dinero. Pero, por supuesto, es imposible atender a los animales correctamente y además ganar dinero. De ahí la situación en la que lamentablemente están los animales. Hay que recordar que el responsable de los contratos de recogida de animales de Recolte está actualmente imputado por un presunto delito de maltrato animal, tras una investigación de SEPRONA solicitada por la Fiscalía de Medio Ambiente, a raíz de una denuncia de la Federación de Asociaciones Protectoras y de Defensa Animal de la Comunidad de Madrid”, asegura Matilde Cubilllo en un comunicado.

Según Justicia Animal, en el centro de Parla no solo se ha dado entrada a los animales abandonados del municipio, sino que lo ha utilizado para meter a animales de otros municipios con los que tiene contrato. De ahí que le fuera rentable el contrato con Parla. “Y todo ello, con el conocimiento del Ayuntamiento que ha permitido que unas dependencias municipales sean utilizadas por una empresa privada para sus negocios. Eso ha creado una saturación que ha llevado al Ayuntamiento a cerrar las entradas, dejando a los animales abandonados de Parla desamparados en la calle y vulnerando la ley”, explica Cubillo. Desde el Ayuntamiento aseguran que no tienen conocimiento de que el responsable de la recogida de animales de Recolte esté imputado por maltrato animal.

