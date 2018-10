Un centenar de perros y gatos en Parla, en riesgo de quedar “abandonados”

Gatos en adopción, en una llamada en el Facebook del Centro de Protección Animal de Parla, el 19 de octubre.

Un centenar de perros y gatos podrían quedar "abandonados" por la ausencia del nuevo contrato del Centro de Protección Animal de Parla, ya que el próximo 31 de octubre expira la actual concesión, la empresa ha comunicado que no continuará prestando el servicio y el Ayuntamiento aún no ha licitado un nuevo concurso público para adjudicar la gestión.

Cuatro asociaciones animalistas de la localidad, Hablando por ellos, Dejando Huella, Catllejeros y Convive Animalia, ha emitido un comunicado en el que acusan al consistorio de "abandonar" a los animales, ya que si se mantiene este escenario dentro de una semana los animales quedarán encerrados en el centro pero sin personal ni mantenimiento. Por su parte, el partido PACMA ha amenazado con denunciar judicialmente al Ayuntamiento de Parla si no toma medidas para evitar esta situación.

Las citadas organizaciones han explicado que el actual contrato se firmó en marzo de 2016 y de hecho expiró en marzo de este mismo año, a pesar de lo cual la empresa siguió haciéndose cargo del servicio con la modalidad de prórroga mientras el Ayuntamiento anunciaba la elaboración de un nuevo pliego de condiciones con un presupuesto de 200.000 euros para mejorar las prestaciones.

Sin embargo, desde entonces no se ha llegado a poner en marcha el concurso público y ahora la empresa gestora ha comunicado que abandona la gestión del Centro de Protección Animal, por lo que sin una empresa alternativa la instalación y los animales que se alojan en ella quedarían abandonados dentro de una semana.

Las asociaciones recuerdan que llevan diez meses reclamando al gobierno local la urgencia de poner en marcha un nuevo contrato y solventar algunas carencias del servicio, a pesar de lo cual no se ha alcanzado una solución, por lo que acusan al Ayuntamiento de incumplir la ley regional que les obliga a recoger, alojar y atender a los animales abandonados en la calle.

En busca de "soluciones de urgencia"

Por su parte fuentes municipales del Ayuntamiento han explicado que desde hace meses se está redactando un pliego para adjudicar la gestión del Centro de Protección Animal que contaba con los informes técnicos y jurídicos favorables, si bien han señalado que el interventor municipal no ha elaborado el informe "necesario e imprescindible" para poder tramitar el expediente en Junta de Gobierno Local.

Por tanto, sin ese informe, no pueden sacar el nuevo contrato y trabajan en soluciones de urgencia, ya que dichas fuentes insisten en que no se van a desentender de los animales y no abandonarán a los perros y gatos en el centro sin atención.

En este sentido han revelado que han pedido ayuda a la Comunidad de Madrid para que sea el gobierno regional el que, temporalmente, reubique a los animales en otro centro hasta que pueda entrar en servicio una nueva empresa, si bien reconocen que otra posibilidad es la gestión directa del servicio a pesar de los elevados gastos en personal y medios materiales que supondría para las arcas municipales.

