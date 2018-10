El pacto por los Presupuestos avanza la alianza poselectoral de PP y Ciudadanos en 2019

El PP y Ciudadanos han presentado este lunes su acuerdo para los Presupuestos de 2019 como el prolegómeno de la alianza poselectoral que esperan firmar tras las elecciones de mayo para que el centro derecha retenga el poder en la Comunidad de Madrid. Ante el frente que están dispuestos a construir el PSOE y Podemos, tanto Ángel Garrido como Ignacio Aguado han convertido el pacto para las cuentas públicas en el reflejo de que es posible que formen juntos el próximo gobierno. Serán, han subrayado ambos, los Presupuestos con más inversión de la historia, superando los 20.000 millones de euros justo antes de las elecciones de mayo de 2019.

Las cuentas públicas Los Presupuestos de 2019 superarán los 20.000 millones por primera vez en la historia, alcanzando los 20.072, lo que supone un incremento de 740 millones de euros, un 3,8 % más que el ejercicio anterior. Aumentan las partidas de sanidad, educación o políticas sociales.

Con más de 8.100 millones, el presupuesto de Sanidad en 2019 será el más alto de la historia y contará con casi 820 millones más que en 2015. De ellos, 179 se emplearán en el plan de modernización de las infraestructuras sanitarias: en 2019, se iniciarán las principales actuaciones de reforma de los 7 mayores hospitales públicos y la mejora de otros 14.

El presupuesto para Educación se incrementará en 256,5 millones (5,5 %), que se destinarán a contratar profesores y a financiar la gratuidad de la educación pública infantil hasta los 3 años.

En paralelo se aprobará una rebaja fiscal de 162 millones de euros por bonificaciones y exenciones que afectarán al IRPF, el impuesto de patrimonio, el de donaciones y el de sucesiones.

Se apuesta por el plan 'Mi primer empleo', con ayudas de hasta 1.000 euros al mes a las empresas que den una primera oportunidad a los jóvenes que todavía no se han incorporado al mercado laboral o que lleven mucho tiempo en situación de desempleo.

Los autónomos comerciantes y hosteleros de la zona Centro-Gran Vía serán compensados por las posibles pérdidas ocasionadas por las obras en sus negocios al ecibir en un pago único una ayuda equivalente a 6 meses de cotización al régimen especial del trabajo autónomo (hasta 1.675 euros)

Se invertirán 12 millones para poner en marcha el Programa Emancípate, con el que se cubrirán parte de los costes del alquiler de los jóvenes durante el primer año.

"Si soy presidente, contaré con Aguado como consejero", ha dicho el presidente regional, que aún no ha sido proclamado como candidato por la dirección nacional de Pablo Casado. "Y si no lo soy yo, el PP llamará a Ciudadanos para que entre en el Gobierno", ha seguido. "Estamos condenados a entendernos. Y creo que es bueno que dos partidos que tienen muchas cosas en común, y muchas diferencias con el único bloque capaz de arrebatarle el poder al PP, el de izquierdas, se entiendan", ha añadido. Y ha subrayado: "A mí, particularmente, siempre me ha gustado la fórmula del gobierno de coalición, que te hace sentirte implicado y completamente corresponsable de todas las decisiones".

"Serán los primeros Presupuestos que gestionaremos desde el Gobierno", le ha completado el portavoz de Ciudadanos, que da por finiquitada la época de las mayorías absolutas. "Con esa visión nos sentamos a negociar", ha continuado, mostrándose más comedido a la hora de apostar por un Gobierno de coalición. "Nosotros tenemos el objetivo de liderar un Gobierno, para frenar al populismo. Salimos a ganar: espero no pedir los cambios desde la oposición, sino ejecutarlos desde el Gobierno".

La estrategia de los cuatro principales partidos de la región refuerza la política de bloques ideológicos y aboca a una campaña electoral llena de aristas. El compromiso implícito adoptado por el PP con Ciudadanos, y por el PSOE con Podemos, les obligará a combinar el guante blanco con el futuro socio y las propuestas diferenciales para mantener el voto propio. Una estrategia de lo más difícil.

A esas elecciones llegarán el PP y Ciudadanos haciendo bandera de las medidas pactadas en estos Presupuestos para ayudar a las familias, rebajando impuestos, facilitando que los autónomos contraten a su primer empleado y haciendo gratis las escuelas infantiles públicas hasta los 3 años. De hecho, el acuerdo alcanzado este lunes consolida el entendimiento previo para aprobar una ley de rebajas fiscales que afectará al IRPF, el impuesto de patrimonio, el de donaciones y el de sucesiones, rebajando en caso 200 millones la contribución de las familias madrileñas a las arcas públicas.

Ese pacto entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2019, salvo en lo que se refiere a las deducciones y la reducción de la tarifa del IRPF, que será ya de aplicación en la Renta de 2018.

