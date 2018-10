Torra convoca la mesa del diálogo político en Cataluña para el 16 de noviembre

La mesa de diálogo político en Cataluña, propuesta por el PSC y aprobada por el pleno del Parlament, ya tiene fecha. El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha anunciado este miércoles, durante la sesión de control en la Cámara catalana, que convocará a los líderes de los grupos parlamentarios el próximo viernes 16 de noviembre para poner en marcha ese instrumento. Torra también ha asegurado que el ministro de Exteriores, Josep Borrell, es un "obstáculo inmenso" para el diálogo iniciado con el Gobierno de Pedro Sánchez.

El líder de los socialistas en el Parlament, Miquel Iceta, ha aprovechado la sesión de control para instar a Torra a que cumpliera el mandato del Parlament de crear "un espacio de diálogo entre el president y los presidentes de los grupos y subgrupos parlamentarios para facilitar acuerdos sobre todos los grandes remas de país". Aún quedan 20 días para que se cumpliera el plazo fijado por la Cámara para celebrarlo, pero Iceta ha querido presiona en la conformación de esta mesa.

"Sin un debate de puertas adentro no podemos comenzar. Debemos comenzar pronto este diálogo", ha asegurado Iceta, que también le ha afeado al 'president' que su agenda pública esté marcada por la asistencia actos marcadamente independentistas. Torra ha aprovechado para revelar que convocará la reunión y ha negado que solo gobierne para una parte de la población.

El tanteo de los comunes con el presupuesto Los comunes vuelven a estar inmersos en un nuevo capítulo de su endémica crisis justo cuando pueden ser vitales para poder aprobar los Presupuestos. Torra ha dado por hecho en la sesión de que la CUP no será esta vez una aliada y ha mostrado su deseo de iniciar con los comunes una negociación, que espera que sea "larga, provechosa y que acabe en un acuerdo". El capitulo de los presupuestos surgió en el debate cuando Jessica Albiach, presidenta del grupo parlamentario de Catalunya en Comú, planteó a Torra cuándo piensa presentar el proyecto de cuentas. "Vamos tarde", ha dcho la diputada cuando el president le ha aclarado que será en las próximas semanas. "El paro juvenil está en un 30%; cada día se desahucian 44 familias; los recortes en sanidad son del 27,5% y tenemos las matrículas universitarias más altas de España". Torra le ha rebatido ciertas cifras: ha valorado que el paro en Cataluña sea del 11% frente al 15% en el conjunto de España -"llevamos 63 meses consecutivas en una tendencia a la baja"- y ha recordado que el último proyecto de cuentas fue uno de los más sociales al aumentar el gasto en ese capítulo en un 3,17%, lo que supuso un 1.350 millones de euros más sobre el proyecto de 2015.

"Necesitamos un diálogo profundo sobre qué necesita este país. Es tan importante para nosotros como para ustedes", ha dicho Torra, que también ha reivindicado la puesta en marcha del llamado Consejo de la República y del Consejo Asesor para el Impulso del Foro Cívico y Social para el debate constituyente. Desde ERC, el diputado Sergi Sabrià le ha pedido al president que intente extender el alcance de este debate más allá el independentismo. Torra ha recordado que el Consejo es independiente pero ha aceptado que si el Foro no conquista amplias capas de la población será un fracaso.

Torra además ha culpado al ministro Josep Borrell de ser un “obstáculo inmenso” para llegar a un acuerdo con el Gobierno central. En respuesta a la pregunta del grupo de Junts per Catalunya, el 'president' ha lamentado que el ministro haya admitido que dedica el 100% de su tiempo a combatir el independentismo. “Él habla de propaganda. Su obsesión es uno de los obstáculos más serios. Y lo combatiremos con más acción exterior para pedir esta mediación internacional”, ha afirmado Torra señalando, con cierta ironía, que a este paso no quedará ningún cónsul en Cataluña dada la capacidad “aniquiladora” de Borrell hacia las delegaciones diplomáticas de segundo rango.

Ciudadanos y el Partido Popular han arremetido contra la creación del consejo de la República. Inés Arrimadas, líder de la oposición, ha mostrado su estupor por el hecho de que la mayoría independentista haya presentado una enmienda a la totalidad –también se han sumado los comunes- contra una proposición para agilizar las listas de espera y ha acabado hablando de la tendencia al “chiringuitismo” del Govern. El popular Xavier García Albiol ha acusado a Torra de hacer un uso “ilegítimo” del Palau de la Generalitat para beneficiar al “lugarteniente” Carles Puigdemont. “Ustedes son el mayor descrédito de esta institución. Solo desde un delirio pueden tener una percepción alterada de la realidad. Sólo cabe en la cabeza de quien tiene la idea distorsionada”, ha dicho el popular pidiendo que se convoque elecciones de manera inmediata para, ha dicho, “poner fin a esta pesadilla”.