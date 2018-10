Torra encarga a Llach liderar un debate constituyente descafeinado

Al presidente del Gobierno de la Generalitat, Quim Torra, siempre le gusta decir que su Govern se rige bajo la idea “de la restitución a la constitución”. Esta mañana, Torra ha presentado en Barcelona el Consejo Asesor para el Impulso de un Foro Cívico para el debate Constituyente, el órgano que debe promover entre la ciudadanía y los agentes sociales el dibujo “del futuro de la sociedad catalana del siglo XXI”, en palabras de su presidente, Lluís Llach. Sin embargo, ambos han negado que con la iniciativa se busque llegar a redactar una constitución catalana. “Hoy no comienza un proceso constituyente”, ha alertado en varias ocasiones el cantautor.

Las concreciones sobre qué hará el Consejo han sido pocas. Llach ha sido nombrado hoy por el Consell Executiu y será el encargado de nombrar al resto de miembros. No ha querido referirse a informaciones periodísticas que apuntan a Bea Talegón o a Albano Dante Fachin como posibles consejeros. “Todo sigue ha abierto y habrá miembros de todas las sensibilidades”, ha dicho. Eso sí, ninguno tendrá una retribución.

El consejo se amparará en la Ley de Consultas Populares no refrendarias de la Generalitat. Entre sus funciones están dinamizar y promover la metodología del debate, que llevarán a cabo las entidades sociales. No habrá límite de tiempo y la idea, ha explicado Llach, es que se pueda transmitir a un futuro parlamento constituyente “los valores y las estructuras sociales y políticas” que los catalanes decidan. “La idea es dirigirnos al 100% de la sociedad”, ha dicho el cantautor.

Torra ha asegurado que no se le pasa por la cabeza que el Gobierno actúe contra un “debate ciudadano”. El president y Llach han asegurado que la idea es seguir el modelo del Congreso de Cultura Catalana y que no se espera un producto final del Consejo. "Los resultados no se pueden preveer. No queremos ni podemos influir en el debate", ha asegurado. De momento, Llach divide el trabajo en tres ámbitos: el social, el cívico y el técnico y no hay una fecha de inicio de las actividades.